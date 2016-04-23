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Yaşam

Kazım Koyuncu'nun babası hayatını kaybetti

Kazım Koyuncu çocukluk günlerini anlatırken, “Kitap okuyan babamdan kaynaklı olarak diğer çocuklardan farklı oldum” sözleriyle babasını anlatmıştı

23 Nisan 2016 20:43

Kazım Koyuncu ve Niyazi Koyuncu’nun babası Cavit Koyuncu yaşamını yitirdi. Cavit Koyuncu’nun cenazesi yarın Hopa Merkez Camisi’nden kaldırılacak.

Cavit Koyuncu’nun Oğuz, Canan, Hüseyin, Orhan ve Kazım’dan küçük Niyazi olmak üzere 6 çocuğu vardı. Cavit Koyuncu, 12 Eylül darbesinin ardından Erzurum’da 6 ay hapis yatmıştı.

Kazım Koyuncu çocukluk günlerini anlatırken, “Kitap okuyan babamdan kaynaklı olarak diğer çocuklardan farklı oldum” diyerek babasının farklılığının kendisine nasıl yansıdığını anlatmıştı.

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