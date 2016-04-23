Kazım Koyuncu'nun babası hayatını kaybetti

Kazım Koyuncu ve Niyazi Koyuncu’nun babası Cavit Koyuncu yaşamını yitirdi. Cavit Koyuncu’nun cenazesi yarın Hopa Merkez Camisi’nden kaldırılacak.

Cavit Koyuncu’nun Oğuz, Canan, Hüseyin, Orhan ve Kazım’dan küçük Niyazi olmak üzere 6 çocuğu vardı. Cavit Koyuncu, 12 Eylül darbesinin ardından Erzurum’da 6 ay hapis yatmıştı.

Kazım Koyuncu çocukluk günlerini anlatırken, “Kitap okuyan babamdan kaynaklı olarak diğer çocuklardan farklı oldum” diyerek babasının farklılığının kendisine nasıl yansıdığını anlatmıştı.