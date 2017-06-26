Kazım Koyuncu ölümünün 12. yılında İstanbul’da ve Hopa’da anıldı

Karadeniz’in asi çocuğu Kazım Koyuncu, ölümünün 12. yılında İstanbul ve Hopa’da anıldı. İstanbul’da Kazım anısına şarkılar söylenirken Hopa’da mezarı başında anma töreni gerçekleştirildi.

Sendika.org'da yer alan habere göre, Hopa’da mezarı başında yapılan anmaya annesi Hüsniye Koyuncu, kardeşleri Canan, Hüseyin, Orhan ve Niyazi Koyuncu da katıldı. Kazım Koyuncu’nun ağabeyi Hüseyin Koyuncu, törende yaptığı konuşmada, içlerinde her zaman hüzün ve burukluk olduğunu belirterek, “Böyle özel zamanlarda andığımız vakit biraz daha duygusal oluyoruz. Onu anmak, sevenleriyle bir arada olmak bizi onurlandırıyor. İyi ki böyle bir insan aramızdan geçti, var oldu.” dedi.

Kardeşinin düşünceleri, fikirleri, yaptığı ne varsa sevenleri sayesinde yaşatılacağını dile getiren Koyuncu, “Geriye güzel işler, sevgi bıraktı. Sanatsal kişiliğinin yanı sıra yaptıklarıyla gençlere örnek olması bizi mutlu ediyor. Özellikle gençlere iyi bir miras bıraktı. Anma törenlerinde ailesi olarak ister istemez daha çok üzülüyoruz. Sevenleri bizleri yalnız bırakmıyor. Herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Memleketin çocukları Kazım için söylüyor”

Hopaspor’un taraftar gruplarından Denizin Asi Çocukları da 26 Haziran akşamı düzenledikleri konserle Kazım Koyuncu’yu andı. “Memleketin çocukları Kazım için söylüyor” etkinliğinde yerel sanatçılar Vira Cemal, Grup Üç Kuşak, Aydoğancan Yılmaz, Tanju Topal-Yusuf Aydın, Turan Ustabaş, Emre Altıparmak, Salih Yılmaz sahne aldı. Hopalıların yoğun ilgi gösterdiği konserde Cerattepe’ye dönük saldırı protesto edilirken işlerine geri alınmak için açlık grevindeyken tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya alkışlarla selam gönderildi.

Denizin Asi Çocukları yaptığı açıklamada “Biz Kazım abiden onun gibi yaşamayı üretmeyi öğrendik. Bugün Kazım abinin bize öğütlediği barışı, dostluğu, kardeşliği ve sevgiyi hep beraber paylaşmak için buradayız. Biz sadece taraftar değil aynı zamanda bu ülkede adaletsizliğe karşı yürüyenleriz” denildi.

Kazım’a şarkılar söylediler

Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle İstanbul Kadıköy’de düzenlenen anma ise iki gün sürdü. Göztepe Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleşen etkinliğin ilk gününde Lazca Çocuk Korosu, Gerduni, Fatih Yaşar, İstanbul Kadın Orkestrası, İbrahim Karaca, Emin Şir ile Şenol Morgül, Velvele, Burcu Yeşilbaş ve Ümit Taşkıran sahne aldı. Çocuk Korosu tarafından söylenen Lazca şarkılar, etkinliği izlemeye gelen çocukların da sahneye çıktığı bir şarkıyla sona erdi. Gerduni Müzik Grubu ise, sevilen Lazca, Kürtçe ve Ermenice şarkılar sundu.

Onur Yürüyüşü yasağı protesto edildi

İstanbul Kadın Orkestrası programını tamamlamasının ardından Onur Yürüyüşü’nün yasaklanmasını ve tehditleri protesto etmek amacıyla sahneye gökkuşağı renklerinden oluşan bir bayrak bıraktı.

Veli Saçılık: Haklıyız meşruyuz

Kazım Koyuncu için yazdığı “İthaka” adlı şiiri okuyan İbrahim Karaca ise, KHK ile ihraç edilen ve açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve diğer direnenler için yazdığı “Meşale” adlı şiirinden sonra Veli Saçılık’ı sahneye çağırdı. Saçılık, sokakta her gün gaz ve plastik mermi yağmuru altında son derece meşru ve haklı bir mücadele verdiklerini, sırtlarında büyük bir yük olduğunu, bu direnişin yalnızca kendileri için olmadığını, toplumun bu yüke omuz vermesi gerektiğini söyledi. Etkinliğin ilk günü, Velvele Müzik Grubu, Burcu Yeşilbaş ve tulum eşliğinde oynanan kalabalık bir horon coşkusuyla sona erdi.

Anma programının ikinci günü ise saat 14.00’da Çocuk Atölyeleri ile başladı. Saat 16.00’da Kadın Atölyesi ile devam eden anma programı Çocuklara Horon Atölyesi’nin ardından verilen konserle son buldu. Konserde sahneyi, Grup Ragmen, Bu Kaçıncı Senfoni, Grup Kolan, Teşkilat-ı İsyan ve Grup Yorum paylaştı.