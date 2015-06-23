'Şair ceketli çocuk' ölümünün 10. yılında etkinliklerle anılacak

Karadeniz müziğinin efsanesi Kazım Koyuncu ölümünün 10. yılında bir dizi etkinlikle anılacak. 33 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitiren sanatçıyı anmak için 26-27 Haziran’da Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda ‘dost sahnesi’ kurulacak. Anma kapsamında düzenlenecek bir diğer etkinlik de Küçükçiftlik Park'ta gerçekleşecek.

Abbasağa'da, Kazım İsyandır Platformu tarafından organize edilen etkinlik kapsamında yapılacak anmada, tüm gün ekoloji, dil ve kültür üzerine forumlar düzenlenecek. Akşam saatlerinde de isteyen müzisyenler birer Kazım Koyuncu şarkısıyla ‘Dost Sahnesi’nde yer alacak.

Küçükçiftlik Park'ta, Kardeş Türküler, Bulutsuzluk Özlemi, Pilli Bebek gibi gruplar da sahne alacak. Halkevleri tarafından “Yaşamı ve doğayı savunmak için yeryüzüne şarkılar söylüyoruz” adıyla 26 Haziran'da gerçekleşecek. Etkinlik duyurusunda şöyle deniliyor:

“Doğanın ve yaşamın talanına karşı verilen mücadeleleri hep birlikte büyütmek için, nükleer enerji santrallerine, doğanın ve kentin katledilmesine karşı Kazım Koyuncu severler Halkevleri'nin düzenlediği konserde buluşuyor.”

Kazım Koyuncu Kimdir?

7 Kasım 1971 yılında Artvin’in Hopa İlçesinde doğan sanatçı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden siyasi nedenlerle ayrılmıştır. 20 yaşında iken Ali Elver ile "Dinmeyen" adlı özgün müzik grubunu kurmuş ve profesyonel müzik hayatı başlamıştır. Zamanla Lazca müzik yapmak için bu gruptan ayrılmış, geleneksel Laz halk müziğini rock tabanlı yorumlamaya başlamıştır. 1993’te Mehmedali Barış Beşli ile birlikte Zuğaşi Berepe (Denizin Çocukları) adlı rock müzik grubunu kurmuştur. Lazca rock yapma iddiası ile yola çıkan ve grup, 1999 yılında dağılmıştır. Bu tarihten sonra Kazım Koyuncu, tek başına müziğe devam etmiş ve 2001’de "Viya!"adlı ilk solo albümünü çıkarmıştır. Koyuncu'nun "Hayde" ve "Dünyada Bir Yerdeyim" adlı 2 albümü daha bulunuyor.

Çevre sorunlarına karşı duyarlı olan ve Karadeniz Sahil Yolu inşaatına karşı Rize ilinin Fındıklı ilçesinde düzenlenen eylemlere destekte bulunan Koyuncu, akciğer kanseri teşhisi ile 25 Haziran 2005'te, 33 yaşında, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir.