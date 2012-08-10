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Spor

Kazım Kazım Blackburn Rovers'ta

Geçen sezon Yunanistan'ın Olimpiakos takımında kiralık oynayan oyuncu bekleneni verememişti

10 Ağustos 2012 22:12

Galatasaray, Türk asıllı İngiliz futbolcusu Kazım Kazım'ı 2012-2013 futbol sezonunun sonuna kadar Championship League takımlarından Blackburn Rovers'a kiraladı.

Borsa'ya gönderilen açıklamada "Profesyonel futbolcularımızdan Kazım Kazım'ın Blackburn Rovers Football and Athletic PLC'ye 2012 - 2013 futbol sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
 
Geçen sezon Olimpiakos'ta kiralık olarak oynayan, hazırlık kampında ise West Ham United ile antrenmanlara çıkan Kazım Kazım yeni sezonda Blackburn Rovers formasını giyecek.

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