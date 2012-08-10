Kazım Kazım Blackburn Rovers'ta

Galatasaray, Türk asıllı İngiliz futbolcusu Kazım Kazım'ı 2012-2013 futbol sezonunun sonuna kadar Championship League takımlarından Blackburn Rovers'a kiraladı.

Borsa'ya gönderilen açıklamada "Profesyonel futbolcularımızdan Kazım Kazım'ın Blackburn Rovers Football and Athletic PLC'ye 2012 - 2013 futbol sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Geçen sezon Olimpiakos'ta kiralık olarak oynayan, hazırlık kampında ise West Ham United ile antrenmanlara çıkan Kazım Kazım yeni sezonda Blackburn Rovers formasını giyecek.