Kazım Karabekir'in kızı: Fenerbahçeliler kadar olamadık

İstiklal Savaşı kahramanlarından Kazım Karabekir’in 71 yaşındaki kızı Timsal Karabekir, İlker Başbuğ, Mustafa Balbay ve Tuncay Özkan başta olmak üzere Ergenekon davasında yargılanan çok sayıda ismin haksızlığa uğradığını iddia ederek, "Fenerbahçe kadar olamadık" dedi.

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, geçtiğimiz günlerde Silivri’de görülen Ergenekon Davası’nı izlemek için ilk kez duruşma salonuna gitti. Bugünlerde sağlık sorunları nedeniyle yürümekte güçlük çeken Timsal Karabekir duruşma sırasında Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve Doğu Perinçek’le kısa süreli diyaloglar yaşadığını söyledi.

Vatan gazetesinin haberine göre, Karabekir’in bundan sonraki en büyük arzusu ise İlker Başbuğ’un çıkacağı ilk duruşmaya katılarak, Başbuğ’u Silivri’de ziyaret etmek.

Silivri ziyareti hakkında bilgi veren Timsal Karabekir, "Mustafa'yı, Tuncay'ı solgun ve üzgün gördüm. Uğradıkları haksızlıklar karşısında ızdırap çekiyorum. Babam için de haksızlık yapılmıştı. Ama askeri dimdik durdu ve onu idamdan kurtardı. Bizler maalesef bu duruşu gösteremedik. Fenerbahçeliler kadar olamadık" dedi.

'Atatürk'e suikasttan idamla yargılandı'

Kâzım Karabekir, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları arasında yer aldı ve kısa bir süre sonra partinin başına geçti. İnönü Hükümeti’nin Takrir-i Sükun Kanunu’nu çıkarmasından sonra Doğu’da Şeyh Said İsyanı patlak verdi. İsyanda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın rolü olduğu iddia edildi. İsmet İnönü başkanlığındaki hükümet, 5 Haziran 1925’te Bakanlar Kurulu kararıyla tüm muhalif gazete ve partilerle birlikte TPCF’yi de temelli kapattı.

Kâzım Karabekir bir yıl sonra Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez gibi milli mücadelenin önemli paşaları ile birlikte, 1926’da Mustafa Kemal’e düzenlenen İzmir Suikastiyle ilgili olarak tutuklanıp İstiklal Mahkemesi’nde idamla yargılandı. Mahkeme sonunda Karabekir, beraat etti. Ancak 84 kişilik “muhalifler” listesinin başında yer aldığı için uzun yıllar takip ve gözaltında tutuldu.

Atatürk’ün vefatından sonra 26 Ocak 1939’da İstanbul Milletvekili seçildi. 5 Ağustos 1946’da yapılan TBMM başkanlık seçimlerinde Meclis Başkanı seçilen, Kâzım Karabekir; 26 Ocak 1948 yılında kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.