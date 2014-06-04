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Kazım Karabekir'in kızı: Babam olmasaydı Sırrı Sakık başkan olamazdı

Ağrı'nın BDP'li yeni belediye başkanı Sırrı Sakık'ın 'Kazım Karabekir’in ismini sokak ve caddelerden kaldıracağız' açıklaması tartışmaya yol açtı

04 Haziran 2014 12:17

Ağrı’nın BDP’li yeni Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın Kazım Karabekir’in ismini sokak ve caddelerden kaldıracağını söylemesi üzerine Karabekir’in kızı Timsal Karabekir, "Babam olmasaydı böyle özgürce konuşamazdı. Acaba Cumhuriyet’i kuran Atatürk, İsmet, Fevzi ve Kazım Paşalar olmasa, Sakık gibiler şuan belediye başkanı seçilebilecek miydi?" dedi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre,  Sakık'ın sözlerine tepki gösteren Timsal Karabekir, “Babam, bu topraklarda yaşayan insanların canı ve özgürlükleri için hayatını adadı. Ağrılı kardeşlerimin bu haksızlığı kabul etmeyeceğine inanıyorum” dedi. 

BDP’li Sakık, daha önce yaptığı açıklamada “Mustafa Muğlalı Kışlası da parlamentodaki tepkiler, halkımızın tepkisi nedeniyle kaldırıldı. Biz, bunlara müsaade etmeyeceğiz. Halka zulüm eden abideleri, her gün halkın gözünün içine soka soka; hatta Kürt çocukları o abideleri gördüklerinde, ‘Eğer çare yoksa yol çaredir’ diyerek kendilerini isyanın adresi olan dağlara atıyorlarsa, barışı inşa edeceksek bunları bir an önce ortadan kaldırmalıyız. Bu kentte buna benzer caddeler var. Kazım Karabekir gibi, onlarcası var. Bu coğrafyanın ruhu ile örtüşmeyen cadde ve sokaklardır, bu tür utanç abidelerinin kaldırılmaları gerekir” demişti.

 

‘İnsanlar arasında ayrım yapmazdı’

 

Sakık’ın açıklamalarına Kazım Karabekir’in kızı Timsal Karabekir’den tepki geldi. Sakık’ın açıklamalarına çok üzüldüğünü belirten Timsal Karabekir şunları söyledi:

“Babam, Erzurum, Kars, Ağrı, Sarıkamış’ın kurtulmasına öncülük eden komutandır. Acaba Cumhuriyet’i kuran Atatürk, İsmet, Fevzi ve Kazım Paşalar olmasa, Sakık gibiler şuan belediye başkanı seçilebilecek miydi? Kazım Karabekir vatansever ve inançlı bir insandı. Hiçbir zaman insanlar arasında Türk, Kürt, Arap, Çerkes diye ayrım yapmadı. Hem Ruslara, hem Ermeni çetelere karşı savaştı. Yetim kalan Türk, Kürt, Ermeni çocuklara sahip çıktı. Bu çocukların yetiştirme yurtlarında sağlıklı bir şekilde büyümeleri,  meslek sahibi olmaları için uğraş verdi. Babam, bu topraklarda yaşayan insanların canı ve özgürlükleri için hayatını adadı. Ağrılı kardeşlerimin bu haksızlığı kabul etmeyeceğine inanıyorum.”

Timsal Karabekir, Sakık’ın sözlerinin “bölücü bir üslup” içerdiğini savunarak şunları dile getirdi:

“Bugün Nahçivan’daki bir kişiye gidip ‘Karabekir’ deseniz, size babası gibi sevdiğini söyleyecektir. Karabekir Paşa, Kars, Ağrı, Sarıkamış’taki Kürt kardeşlerimizle birlikte omuz omuza savaş verdi. Şayet bu mücadele verilmemiş olsa Sakık gibi insanlar, bugün özgürce konuşamazdı. Ağrılı kardeşlerimiz, babamın hatırasına sahip çıkacaktır.

 

‘Geçmişe saygı duysun’

 

Sakık ve onun gibi insanlardan hiç olmazsa geçmişe saygı duymalarını isterdim. Kendisini Allah’a havale ediyorum. Sakık, babamın adını istediği kadar caddelerden kaldırmaya kalksın. Türk halkının kalbindeki Karabekir’i nasıl kaldıracak! Ülkem adına çok üzgünüm.”

 

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