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Kazılara 20 yeni işçiyle devam ediliyor DİYARBAKIR (A.A)

25 Ocak 2012 11:51

-Kazılara 20 yeni işçiyle devam ediliyor DİYARBAKIR (A.A) - 25.01.2012 - Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de, insan kemiklerinin bulunduğu bölgede valiliğin yeni görevlendirdiği 20 işçiyle kazı çalışmalarına yeniden başlandı. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de, bir dönem ''ceza ve tevkifevi'' olarak kullanılan yapının yanındaki çevre düzenleme çalışmaları sırasında, insan kemikleri bulunması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.  AA muhabirinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı bilgiye göre, dün İl Özel İdare Müdürlüğü'nce görevlendirilen işçilerin, büyük bir kısmının sağlık sorunları nedeniyle ''ağır iş'' yapamayacaklarını gerekçe göstermesi üzerine ara verilen kazılara bugün valiliğin yeni görevlendirdiği 20 işçiyle yeniden başlandı. İl Özel İdare Müdürlüğü'nce dün görevlendirilen işçilerin, büyük bir kısmının sağlık sorunlarını gerekçe göstermesi üzerine kazılara ara verilmiş, bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Valiliği'ne yazı yazarak, kazılarda görev alacak yeni personel görevlendirilmesi talebinde bulunmuştu.

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