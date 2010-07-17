Kazıklı köyü 60 yıl sonra elektriğe kavuştu

T24- Mahalleye elektrik hatlarının çekilmesi nedeniyle bir tören düzenlendi. Törene Selendi Kaymakamı Selim Palamut, İl Genel Meclisi üyeleri Orhan Tutar ve Mehmet Ünver, TEDAŞ İlçe İşletme Şefi İlker Yiğit, Kazıklı Köyü Muhtarı İsmail Aygün, köy halkı ile mahalle sakinleri katıldı. Yıllarca evlerini gaz lambalarıyla aydınlatan mahalle sakinleri, Selendi TEDAŞ işletme şefliğinin taleplerini karşılamasıyla büyük sevinç yaşadı. Abonelik işlemlerini yaptırarak evlerine elektrik bağlatan vatandaşlar gelişmeden mutlu oldu.

Kazıklı köyüne 8, Selendi'ye 28 kilometre mesafede tamamı hayvancılıkla uğraşan Kayabaşı mahallesinin elektriğe kavuşmasına en çok sevinenler ise öğrenciler oldu.

Törende konuşan Köy Muhtarı İsmail Aygün, elektrik sorununa çare bulabilmek için bir çok kez Manisa'ya gittiğini, ancak başarılı olamadığını söyledi. Yetkililerin “elektrik getirebilmemiz için 10 hane ve 55 nüfus şartı aranıyor” dediklerini kaydeden Aygün, “Yıllarca süren yoğun talebimiz sonunda nihayet 2010 yılında elektriğe kavuşabildik. Bizi büyük bir sıkıntıdan kurtaran bu hizmetin gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artık Kayabaşı mahallemizde çamaşır, bulaşık ve yayık makineleri çalışabilecek. Köyümüzdeki bayanlar da uzun yıllar sonra rahata kavuşacak” dedi. Aygün, elektrik olmadığı için şebeke suyu sorunu da bulunduğunu, çağdışı yöntemlerle en yakın mahalleden su taşıdıklarını ifade etti.

Selendi TEDAŞ İşletme Şefi İlker Yiğit de, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktan 24 direk dikilerek mahallenin elektriğe kavuşturulduğunu ve 60 bin lira harcandığını söyledi. Kaymakam Selim Palamut da, Kayabaşı Mahallesi'ne elektrik verilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “21'inci yüzyılda elektrik bulunmayan bir yerin düşünülmesi dahi imkansız. Bu durumu öğrendiğimizde köye elektriğin verilmesi için gerekli girişimleri başlatarak bugünlere geldik. Artık köylülerin elektrikle birlikte hayatı daha kolay olacak. Elektrik olmadığı için birçok şeyden yoksun yaşayan köylüler, şimdi bu olumsuzlukları bir kenara bırakarak yeni bir hayata başlayacak” diye konuştu. İl Genel Meclisi üyeleri Orhan Tutar ve Mehmet Ünver de, elektrik sorunu çözüldüğü için şebeke suyu getirmenin daha kolay olacağını, bu sorunu da en kısa zamanda çözeceklerini belirtti.







ARTIK CEP TELEFONU ALABİLECEKLER

Mahalle sakinlerinden Zafer Kızılarslan, yıllardır elektrik olmadığı için cep telefonu alamadıklarını, alsalar bile telefonun şarj edemediklerini söyledi. Kızılarslan, “Telefonu şarj etmek için köye gidiyorduk” dedi. Kızılarslan, çamaşır makinası ve ütü alacaklarını kaydederek, “Televizyon izleyip, radyo dinleyip dünyada olup bitenlerden haberdar olacağız. Yazın sıcaktan sütümüz ve yoğurduğumuz ekşimeyecek, yiyeceklerimiz bozulmayacak” dedi.

Selendi Çok Programlı Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Şahin Kızılaslan da, elektrik olmadan ders çalışmanın çok zor olduğunu ifade ederek, “Ailem benim başarılı olmamı bekliyor ama elektrik olmadan ders yapmak çok zordu. Evde bir gaz lambası vardı. Onu da ben mi ders çalışırken kullanayım, yoksa ailenin diğer üyeleri mi kullansın bilemiyorduk. Elektriğin gelmesi ile bütün dertlerimiz sona erecek” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri şartele basarak elektriği evlere verdi, ardından da davul zurna eşliğinde Harmandalı oynadı.

