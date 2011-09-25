-Kazı heyetinde "Herakles" heyecanı ANTALYA (A.A) - 25.09.2011 - Perge Antik Kenti'nden kaçırıldıktan 31 yıl sonra ABD'den Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağıyla getirilen ''Yorgun Herakles'' heykelinin üst parçası, kazı heyetinde büyük mutluluk ve heyecan yarattı. Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, Yunan mitolojisinde Herakles, Roma Mitolojisi'nde Herkül olarak bilinen heykelin alt kısmının 1980'de Prof. Dr. Jale İnan tarafından bulunduğunu söyledi. O yıllarda İnan'ın yardımcılığını yaptığını ifade eden Abbasoğlu, heykelin alt bölümünün Güney Hamamı'ndan çıkarıldığını kaydetti. Aynı gün Herakles ile birlikte 40'dan fazla heykel çıkarıldığını belirten Abbasoğlu, ''Orası bir sanat galerisi, heykel müzesi gibiydi. Her gün heykel çıkıyordu'' dedi. Buna karşın kazı çalışmalarında heykelin üst kısmını bulamadıklarını ifade eden Abbasoğlu, ''Biz heykeli bulduktan 4-5 sene sonra üst kısmının Boston Müzesi'nde olduğu ortaya çıktı. Nasıl kaçırıldığını saptayamadık. Büyük bir olasılıkla bizim kazıda çalışan bazı kişiler bunu gördü ve biz gittikten sonra alındı'' diye konuştu. Kimin, nasıl, hangi yıl götürdüğünü bilemediklerini belirten Abbasoğlu, kaçak yollardan yurt dışına kaçırılan eserlerin hemen sergilenmeyerek unutulmalarının beklendiğini söyledi. Bu nedenle heykelin 4-5 yıl sonra Boston'da çıkması ile sevinci ve hüznü bir arada yaşadıklarını ifade eden Abbasoğlu, ''Üst kısmı bulunduğu için çok heyecanlandık, çok sevindik ama gittiğine de çok üzüldük. Parge'de çıkan heykel ile tereddütsüz aynıydı. Birebir tutuyordu. Çok açık belliydi'' dedi. -Türkiye'nin kararlı tutumu- Uluslararası sözleşmeler gereği bilimsel olarak bir eserin Türkiye'den kaçırıldığını kanıtlanırsa o eserin iade edilmesi gerektiğini söyleyen Abbasoğlu, şöyle konuştu: ''Ama bunun kesin olarak kanıtlanması ve bakanlıkça üzerine eğilinmesi lazım. Kültür ve Turizm Bakanlığı bunu yaptı. Son zamanlarda Herakles dahil üç büyük eser geri getirildi. Elmalı Definesi, Boğazköy Sfenksi geri geldi. Herakles'in kaçırıldığını bilimsel olarak kanıtladık. Zaten belli, alt kısmı burada. Bakanlık da üzerinde titizlikle durdu. Geri adım atmadı ve uluslararası ilişkilerin iyi olduğu bir dönemde geri alındı. Kazı ekibi olarak çok mutlu ve heyecanlıyız. Yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Herakles'in Antalya'ya dönmesi benim için büyük bir zevk. Jale hanım da görseydi çok mutlu olurdu. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir heykel uzmanıydı. Herakles'e çok önem verirdi. Onun için de büyük mutluluk olurdu.'' Abbasoğlu, bundan bir hafta önce Antalya Müzesi'ni ziyaret ettiğini, müze müdüründen Herakles heykelinin daha iyi bir yerde sergilenmesini istediğini, bu isteğinin kabul gördüğünü söyledi. Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Abbasoğlu, heykelin Antalya'ya geleceği gün kendisinin de geleceğini söyledi. Öte yandan ''Yorgun Herakles''in alt bölümü Antalya Müzesi'nde sergileniyor. Heykelin üst kısmının Türkiye'ye geleceğinin öğrenilmesinden sonra ziyaretçi sayısı arttı. Rehberler, turistlere heykelin üst kısmının Türkiye'ye geldiğine dair bilgi veriyor.