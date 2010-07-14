Kazıdan 1000 yıllık kilise çıktı

T24- Antalya'nın Demre İlçesi'nde devam eden Myra- Andriake kazılarında, Myra Antik Kenti yakınlarında tahminen 1000 yıllık bir kilise veya şapel bulundu.



Myra Andriake Kazıları Bizans Bölümü Sorumlusu ve Kazı Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Akyürek başkanlığında başlatılan kazıda, toprağın 6 metre altındaki Bizans Kilisesi ortaya çıkarılmaya başlandı. İyi korunmuş haldeki kilisenin kubbesi yıkılmış, üç noktada çatının kiremit kaplamaları sağlam durumda. 5 metre genişliğinde, 10 metre uzunluğundaki kilisenin, şu anda toprağın 2 metre altındaki bölümü ortaya çıkarıldı.



Kilise kazısını 10 kişilik ekiple yürüten Prof. Dr. Engin Akyürek, “Çok iyi korunmuş bir Bizans kilisesi. Tahminen M.S. 12'nci yüzyıla ait. İçi de alüvyon dolu. Kesin tarihi içine girip, temizleyince ortaya çıkacak. Bizans döneminin çatı sistemine ait net bilgiler edineceğiz. Çünkü günümüzde kullanılan Bizans kiliselerinin tamamı restorasyon geçirmiş ve çatıları değiştirilmiş durumda. Bu kilisenin orijinali ayakta” diye konuştu.



"BURASI ANADOLU'NUN POMPEI'SI"



Myra- Andriake Kazıları Başkanı Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik ise, “Bu kilise, bu toprakların altında yatan Anadolu'nun Pompei'si olan Myra Antik Kenti'nin ilk izleri. Bu kilise ile bu Anadolu Pompei'si kendini gösterdi” dedi.



Myra Antik Kenti'nin bulunduğu Demre Ovası, üç kez sel felaketi yaşamış ve kent 4 metre civarında toprak altında kalmıştı. Demre'de bulunan Myra Antik Tiyatrosu ve Noel Baba Müzesi yaklaşık 4 metre toprak seviyesinin altında yer alıyor.