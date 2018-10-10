Kazı nedeniyle yan yatmıştı; o bina yıkılıyor

İstanbul Bağcılar'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu. İki binanın yakınındaki 6 bina boşaltıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İnşaat çalışmaları sırasında yan yatan bina hakkında açıklama yaptı. Risk oluşan bitişikteki binanın yıkım çalışması başladı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar Kirazlı Mahallesi 1176 Sokak'ta, bitişiğinde inşaat çalışması yapılan 5 katlı binanın duvarlarında, çatlaklar oluştu. Bunun üzerine, söz konusu bina ile çevresindeki bazı apartmanlar güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Polis, belediye ve itfaiye ekipleri, şeritle ulaşıma kapatılan bölgede önlem aldı.



Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, olay yerinde incelemelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lokman Çağırıcı, yeraltı suyundan kaynaklı ani bir çökmenin olduğunu belirterek, "Yan yatan bina yeni, ruhsat ve inşaat teknikleri açısından eksiği yok. Komşularımız tahliye edildi, konaklamaları sağlandı. Herhangi bir mağduriyet söz konusu değil." dedi.



Çağırıcı, alınan önlemler sonucu can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.



İncelemelerin tamamlanmasının ardından, yan yatan 5 katlı binanın iş makinesiyle yıkımına başlandı.