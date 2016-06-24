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Yaşam

Şans oyunundan 100 bin lira kazanan adam, paraya almaya gittiği bayide dolandırıldı

"Bunlara 100 liradan fazla ikramiye çıkmaz"

24 Haziran 2016 16:50

İzmir'in Konak ilçesinde Kazı Kazan oyunundan 100 bin lira kazanan Üzeir İblik, parayı almaya gittiği bayide görevli tarafından dolandırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, kazandığı kuponu bayiye götürüp, parasını isteyen 59 yaşındaki İblik'e, bayi görevlisi; "Bunlara 100 liradan fazla ikramiye çıkmaz" cevabını verdi. Görevlilerin 100 lira vererek dolandırdığı Üzeir İblik daha sonra durumdan şüphelenerek Buca Şirinyer'de bulunan bir başka şubeye giderek durumu anlattı. Bayideki görevlilerin dolandırıldığını söylemesi üzerine ilk gittiği bayideki görevlilere ulaşan İblik, 'kuponun yırtıldığı' şeklinde bir cavapla karşılaştı. 

Durumu polise bildiren İblik'in şikayetçi olduğu bayi görevlisi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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