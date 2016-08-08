Kazdağları'nda yangın; 30 hektar alan zarar gördü

Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarındaki Kazdağları Talim Alanı'nda başlayan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Yangında, 30 hektar alanın zarar gördü.

Orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle Havran ilçesi kırsalında bulunan ve Kazdağları eteklerindeki Beyoba köyü yakınlarındaki karaçam ormanına yayıldı. Birgün'de yer alan habere göre, gece başlayan yangına Balıkesir, İzmir ve Manisa Orman Bölge Müdürlükleri'ne ait 7 helikopter, 16 arazöz, 6 su tankeri, 7 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 200 personelle müdahale edildi.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığını ifade etti. Yangında fıstık çamı ve kızılçam ağaçlarının bulunduğu 30 hektarlık alanın zarar gördüğünü ifade eden Kırcı, "Yangın büyük ihtimal ile insan kaynaklı piknikçi ateşinden çıkmış olduğunu düşünüyoruz." dedi. Yangının kontrol altına alındığını belirten Kırcı, "Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 30 hektar civarında bir alanın etkilendiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.