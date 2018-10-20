T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazdağları'nda toplanan ayı mantarı köylülerin geçim kaynağı

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın eteklerindeki dağ köylerinde yetişen ayı mantarı köylülerin gelir kapısı oldu

20 Ekim 2018 15:54

Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kazdağları\'nın eteklerindeki dağ köylerinde yetişen ayı mantarı köylülerin gelir kapısı oldu. Mantarın kilosu 10 liradan alıcı buluyor.
Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kazdağları\'nın eteklerindeki dağ köylülerinin kestaneden sonraki geçim kapısı ayı mantarı oldu. Sabah erken saatlerde Kazdağları\'na giden köylüler akşama kadar 10 kilo civarında ayı mantarı topluyor. Topladıkları mantarları köy meydanına getiren köylüler, toptancılara kilosunu 10 liradan satıyor. Köylüler, hiçbir maliyeti olmadan mantar toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Alakeçi köyünde kurulan mantarı pazarı ise gece saatlerine kadar toptancıların akınına uğruyor.
Ayı mantarı toplayarak aile bütçesine katkı sağlayan Alakeçi köyünden Bali Kızık (57) \"Ayı mantarı bu sene bol olarak çıktı. Mantar toptancıları 10 TL\'den alım yapıyorlar. Bir günde 40 kg toplayanlar var ve ailelerine büyük katı sağlıyorlar. Çam melkisi diye anılan mantar ise 8 TL\'den alıcı buluyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih DALDALBAYRAMİÇDHABayramiçKazdağlarıMantarın kilosuSabahTopladıklarıKöylülerAlakeçiAyıBali KızıkMantarTLBirFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24