Kazdağları'nda RES eylemi

Kazdağları'nın kuzey yamaçlarındaki yaban hayatın ortasına kurulmak istenen Rüzgar Enerjisi Santrali'ne (RES) karşı çıkan çevreciler, dikilen rüzgar ölçüm cihazına yürüdü. Ölçüm cihazının inşası esnasında 2 dönüm ağacın kesilmesine tepki gösteren elemciler, bitki çeşitliliğinin en verimli olduğu bölgede RES kurulmasının yanlış olduğunu söyledi

DHA'da yer alan habere göre, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kazdağları'nın 1500 metre yüksekliğindeki Dalak Suyu ve Tavşan Oyna Mevkileri arasına özel bir şirket tarafından kurulması planlanan RES için bir süre önce rüzgar ölçüm cihazı dikildi.

Ölçüm cihazı için 2 dönüm ağaç kesildi

Tribünler için ağaç katliamı yapılacağından endişe eden çevreciler, ölçüm cihazı dikilirken bile 2 dönüm alanda onlarca köknar ve kayın ağacının kesilmesine tepki gösterdi. Çanakkale Çevre Platformu'nun öncülüğünde bugün Kazdağları'na otobüslerle gelen 120 kadar çevreci ve doğasever, 7 kilometre yürüyerek rüzgar ölçüm cihazının dikildiği Dalaksuyu Mevkisi'ne ulaşarak bir kez daha tepkilerini dile getirdi.

Çevrecilere CHP Çanakkale İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili, Çanakkale Çevre Platformu eski Dönem Sözcüsü Hicri Nalbant da eyleme destek verdi. Nalbant, Kazdağları'nın en bakir ormanlarının bulunduğu, bitki çeşitliliğinin en verimli olduğu bölgede RES kurulmasının yanlış olduğunu söyledi.

RES'lerin bozkırlar yerine Kazdağları'nın en görkemli ağaçlarının bulunduğu bölgeye dikilmesinin uygun olmadığına dikkati çeken Nalbant, "Bu projeden en kısa zamanda vazgeçilmelidir. Bu bir uyarıdır. Eğer, RES kurmakta ısrar edilirse tüm Türkiye'deki çevrecilerle burada etkinlik yapmayı düşünüyoruz" dedi. Dönüş yolunda doğa severlere köylüler kasa kasa elma ikram etti.