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Çevre

Kazdağları eteğindeki içme suyu barajı zirai ilaç doldu!

Suyunu barajdan temin eden ilçe sakinleri kaygılı...

28 Eylül 2015 13:25

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine 5 kilometre mesafede, Kazdağları’nın eteklerinde, ilçenin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan baraj havzası, zehirli madde içeren yüzlerce zirai ilaç kutusuyla doldu.

DHA'nın haberine göre şubat ayında, kuvvetli lodoslarla birlikte Kazdağları'ndaki karların hızla erimesi sonucu bölgedeki meyve bahçeleri ile tarım arazilerinden yağmur sularıyla taşınan yüzlerce zirai ilaç kutusu, barajın belli bölgelerinde çok sayıda adacık oluşturmuştu. Ancak yaz aylarında barajdaki su miktarının azalıp, baraj havzasının büyük bölümü kara parçasına dönüşünce, zehirli atık tehlikesinin boyutu daha net şekilde görülmeye başlandı. Barajdaki zehirli atıklarla ilgili daha önceki durum kamuoyunda tepkiye yol açarken, aradan geçen zaman içinde çiftçiler de yetkililer de hiçbir önlem almadı.

 

Bayramiçliler kaygılı

 

Meyve bahçeleri ile tarım alanlarında yapılan ilaçlamanın ardından boş kutuların kesilmesi, ezilmesi, yıkanması ve gömülmesi önerilmesine rağmen, bazı duyarsız çiftçilerin zirai ilaç kutularını gelişigüzel şekilde tarla kenarlarına, derelere, çaylara atmaya devam etmesi sonucu, yağmur sularıyla birlikte bu zehirli atıklar da baraja taşınmaya devam etti.

Şu an baraj havzasında kara parçası üzerinde kalan zehirli atıkların toplanmaması durumunda, önümüzdeki günlerde sonbahar ve ardından kış aylarında yağmurların başlamasıyla yeniden baraj sularına karışacağı belirtildi. Bu durumun içme suyunu barajdan temin eden Bayramiçliler için tehlike oluşturabileceği ve barajdaki balıkların zarar göreceği vurgulandı.

 

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