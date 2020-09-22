Kazdağları direnişçilerine jandarma baskın yaptı, direniş alanı boşaltılıyor

Kazdağları’nda nöbeti sürdüren yaşam savunucularına yönelik jandarma baskını yapıldı, 4 kişi gözaltına alındı. Pandemi gerekçesi ile yapılan baskın sonucu gözaltına alınanlar daha sonra serbest bırakılırken direniş alanı tahliye edilmeye başlandı.

Çanakkale’de Merkeze bağlı Kirazlı Köyü Balaban Mevkii’nde 26 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tam 425 gündür devam eden Kazdağları Direnişine sabah 07:00’de jandarma ekipleri müdahale etti. Alanda bulunan ve gözaltına alınana 4 yaşam savunucusu daha sonra serbest bırakılırken direniş alanının tahliye edilmeye başlandı.

Yaşam savunucuları, başta Kirazlı’da Ekim 2019’dan bu yana ruhsatsız olarak faaliyet yürüten uluslararası altın tekeli Alamos Gold ve onun yerli taşeronu Doğu Biga Madencilik olmak üzere, Kazdağları ekolojik silsilesi içinde bulunan tüm metalik madencilik faaliyetlerinin sonlandırılması talebi ile direnişlerini sürdürüyordu.

Koronavirüs salgını ile mücadele gerekçesiyle bugüne kadar 500 bin liranın üzerinde ceza kesilen yaşam savunucuları, bu kez yine pandemi gerekçesiyle jandarmanın operasyonu ile uyandı. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı