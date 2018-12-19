Kazdağları beyaza büründü

Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR ve Çanakkale sınırları içerisinde kalan Kazdağlarında dün geceden itibaren başlayan kar yağışı ardından oluşan karpostallık manzara, görenleri adeta büyülüyor.

Kazdağıları\'nda dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bir taraftan da eşsiz bir manzaraya sahne oldu. Balıkesir\'in Edremit ile Çanakkale\'nin Yenice ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan ve Kazdağları\'nın eteklerinden geçen karayolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Zincir ve kar lastiği kullanmayan araçlar trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Karayolları 141\'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, kara yolunda sık sık tuzlama çalışması yapıyor. Kar yağışı nedeniyle arabası yolda kalan Mustafa İlvan isimli vatandaş, \"Araba rampayı çıkarken hararet yaptı. Yollar bozuk ve sıkıntılı, karda var\" dedi.

KAZDAĞLARI MANZARASI İLE BÜYÜLÜYOR

Öte yandan, beyaz örtü ile kaplanan Kazdağları’nda eşsiz manzaralar ortaya çıktı. Havadan drone ile görüntülenen Kazdağılarında beyaz örtünün ağaçları ve çevreyi kapladığı gözlendi. Bazı evlerin saçaklarında ve su havuzlarındaki buz kütleleri farklı bir güzellik kattı. Evlerin çatılarında oluşan buz kütlerini vatandaşlar elleriyle kırdı.

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