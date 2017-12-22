Kazdağları beyaza büründü

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR- Çanakkale illeri arasında kalan Kazdağları’nda iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle, bazı noktalarda kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Gece bazı araçlar yolda kalınca, Edremit- Yenice karayolunu kullanacak sürücülere, araçlarının lastiklerine zincir takmadan yola çıkmamaları uyarısı yapıldı. Doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Kazdağları’nda, kar yağışı ile birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.

Kazdağları’nın, Balıkesir- Çanakkale il sınırının bulunduğu Hanlar mevkisinde dün başlayan kar yağışı gece etkisini arttırdı. Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçeleri ile Çanakkale’nin Yenice ilçesini bağlayan Kazdağları’ndan geçen karayolu, kar yağışından olumsuz etkilendi. Gece saatlerinde bu karayolunu kullanan bazı sürücülerin araçları yolda kaldı. Karayolları ekipleri, yolun tamamen trafiğe kapanmaması için tuzlama çalışmalarını aralıklarla sürdürüyor.

Kazdağları’nın Hanlar mevkisinde dinlenme tesisi işletmecisi Celal Onay, gece etkili olan karın bölgeyi beyaza bürüdüğünü ve yağışın sabaha dek sürdüğünü söyledi. Karayolunda aralıklarla aksama yaşandığını, ancak Karayolları ekiplerinin tuzlama çalışması ile yolu açık tuttuğunu ifade eden Onay, “Araçlarda kar lastiği ya da zincir olanlar sorun yaşamıyor. Kar lastiği olmayanlar ise yolda kalıyor. Bir araç kayıp kaza yaptı. Sabah yardıma geldiler ve kurtardılar. Önlem almayıp yolda kalan araçlar yüzünden kar lastiği ya da zincir olan araçlar da yoluna devam edemiyor” dedi.

Kar kalınlığının 10 santime ulaşmasıyla doğa tutkunları da Kazdağları’na çıkmaya başladı. Vatandaşlar kar topu oynayarak beyaz örtünün keyfini yaşıyor. Bazı vatandaşlar da Kazdağları’nda oluşan kartpostallık manzaraları fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor.

Bölgede halen sulu kar şeklinde devam eden yağış yerini aralıklarla kara bırakıyor.



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