Kazdağları alevlere teslim

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda geceyarısı başlayan orman yangını devam ediyor. Milli park yakınındaki yangın yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bir köy tedbir amaçlı boşaltılırken, köylüler köy çıkışında otobüslerde bekletildi.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Milli park alanı olan yangın bölgesinde kara araçlarının ulaşabildikleri yerlerin sınırlı olması sebebiyle yangınla etkili mücadele edilemezken, gün ışımasıyla birlikte hava araçları da söndürme çalışmalarına katılmaya başladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesine Bağlı Zeytinli Beldesi Ortaoba ve Mehmetalan Köyleri arasında kalan Kazdağları'nın eteklerinde akşam saatlerinde başlayan orman yangının kontrol altına alındığı sıralarda Mehmetalan köyü Pınarbaşı mevkiinde başlayan ikinci orman yangını, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangının büyümesi sebebiyle Beyoba köyü tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Gece saatlerinde yangına havadan müdahale edilemedi. İki orman yangınında şu ana kadar yaklaşık 100 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Balıkesir, Bergama, Çanakkale, Edremit, Burhaniye, Havran, Akçay ve Zeytinli, Altınoluk, Havran, Kadıköy itfaiye ve Orman İşletmesine bağlı ekipler, çok sayıda yangın söndürme arasözleri ve iş makineleri ile söndürme çalışmalarına katıldı. Görevli ekiplere yardım için civar köylerden de çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, Edremit Kaymakamı Şefik Aydın, Edremit Belediye Başkanı Tuncay Kılıç, Kadıköy Belediye Başkanı Hasan Özel, Zeytinli Belediye Başkan Vekili Nihat Sönmez'den oluşan kriz masası, Zeytinli'de yangınla ilgili çalışmalara başladı. Vali Yılmaz Arslan, zaman zaman yanan alanlara giderek yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Arslan, her iki yangının yaklaşık 100 hektar alanda etkili olduğunu, ilk çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığı ancak Pınarbaşı mevkiinde çıkan yangının ise şu ana kadar yapılan müdahalelere rağmen, rüzgârın da etkisiyle şiddetini arttırdığını belirtti.

Arslan, "Akşam saatlerinde ayrı noktalarda çıkan yangınlarda bir sabotaj ihtimali olup olmadığını söylemek henüz erken. Bu konuda arkadaşlarımız çalışmakta. 52 arazöz ve civar belde ve ilçelerden belediyeye ait itfaiye ekipleri ile iş makinelerinin yanı sıra duyarlı vatandaşlarımız söndürme çalışmalarına katıldı. Gündüz ise, şu anda hazır bekleyen söndürme uçakları ile helikopterler, havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına katılacak." dedi.

Öte yandan, Pınarbaşı mevkiinde çıkan ikinci yangının Beyoba köyüne kadar yaklaşması sebebiyle, köy halkı cami imamının yaptığı anonsla evlerinden alınıp, ikinci talimata kadar köy çıkışında otobüslerde bekletilmeye başlandı. Yangın korkusuyla evlerini terk eden köylüler, hayvanlarını da ağıllardan uzak yerlere götürmeye çalıştı. Bazı köylüler ise ellerindeki hortumlarla evlerini ve çevresini suladı.

Pınarbaşın'daki yangının rüzgârın da etkisiyle sürekli yön değiştirerek büyüdüğü belirtiliyor.