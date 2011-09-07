Kazdağı'nda petrol bulundu

T24 - Türkiye'deki doğal alanların en önemlilerinden biri olan Kazdağı'nda iki yıldır süren aramalarından ardından petrol bulundu. Geçmişte çevrecilerin yoğun tepkisini çeken altın aramalarının ardından bu haberin nasıl karşılanacağı merak konusu.









CNNTürk'ün haberine göre; Çanakkale'nin Ezine ve Bayramiç İlçesi ile 9 köyünde iki yıldan buyana petrol arama çalışmalarını sürdüren Merty Energy Petrol Arama şirketi, petrol buldu. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Ahmetçeli Köyü'nde petrol bulunduğu açıklandı.



Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan, Kazdağları'nın etekleri olarak bilinen Bayramiç İlçesi'ne bağlı Aşağı Şevik Köyü ile Ezine İlçesine bağlı Balıklı Köyü'ne kadar olan bölgede petrol ve doğalgaz aramak için ruhsat alan şirket, iki yıl önce Bayramiç merkezinde şantiyesini kurdu.



Ardından da Bayramiç İlçesi'nin Aşağı Şevik Köyü'nden başlayarak Çiftlik, Türkmenli, Pınarbaşı, Ahmetçeli, Saçaklı, Çavuşköy ve Yahşelli ile Ezine'ye bağlı Balıklı köylerindeki arazilerde sismik yöntemlerle petrol ve doğalğaz aramaya başladı.



Vibrosismik sistemle arama yapıldı ve cihazlar ile yerin altına frekans dalgaları yollanarak veriler kaydedildi. İki yıl süren arama faaliyeti sonunda Bayramiç'e 15 kilometre uzaklıktaki Ahmetçeli Köyü'nde 66 yaşındaki Kerime Yıldırım'a ait tarlada petrol rezervine ulaşıldı.



Şirket yetkilisi mühendis Melih Ekrem Görgülü, yaptıkları aramalar sonucunda Ahmetçeli Köyü bölgesinde petrol rezervleri tespit ettiklerini açıkladı. Görgülü, bu tespitin ardından bölgede sondaj için petrol kulesi inşaatına başladıklarını söyledi.



Rezerv miktarıyla ilgili kesin sonucun sondaj çalışmaları bittiğinde alınacağını ifade eden Görgülü, bölgede doğalgaz bulmayı da ümit ettiklerini belirtti. Firma, petrol tespit edilen tarlayı sahibi Kerime Yıldırım ile sözleşme imzalayarak kiraladı.