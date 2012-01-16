-Kazazede, gemi kazasını anlattı TEKİRDAĞ (A.A) - 16.01.2012 - İtalya'da meydana gelen gemi kazasından sağ kurtulan 9 Türk vatandaşından biri olan Hasan Filiz, planladıkları Akdeniz seyahatinin, faciayla son bulduğunu belirtti. Çorlu'da iş yeri bulunan ve Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik beldesi CHP Belde Teşkilatı Başkanlığı görevini yürüten Filiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'dan başlayıp yine İtalya'da bitecek olan Akdeniz turu planladıklarını belirterek, kaza sırasında yaşadıklarını şöyle anlattı: ''Gemiye bindikten birkaç saat sonra yemek için yemek salonuna gittik. Yemeği yedikten sonra odalarımıza geçtiğimizde bir sarsıntı oldu ve gemi yavaş yavaş yan yatmaya başladı. Ancak sarsıntı sonrası elektrik akımı da gitti. Daha sonra geminin tahliyesi için alarm verildi. Görevliler, gelip bizi tahliye edileceğimiz konusunda uyardı. Bu sırada insanlar panik içindeydi. Hiçbir eşyamızı almadan, üzerimizde ne varsa tahliye gerçekleşti. Filikalara binerken izdiham yaşandı. Bir an önce çıkmak isteyenler kaosa neden oldu. Biz de bir şekilde filikaya bindik ve küçük bir adaya çıkarıldık.'' Filiz, ''planladıkları Akdeniz seyahatinin faciayla son bulduğunu'' belirterek, uzun bir süre çıkarıldıkları adada bekledikten sonra küçük deniz araçlarıyla en yakın sahil şehrine götürüldüklerini kaydetti. Filiz, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İtalyan hükümeti ve turu düzenleyen ilgili firma bizi bir otele yerleştirdi. Gemide bulunanların yaklaşık 2 bini İtalyan, bin kadarı da diğer ülkelerden gelenlerdi. Kazanın kıyıya yakın yerde olması bizim için büyük bir avantaj oldu. Bunu kötünün iyisi olarak değerlendiriyoruz. Kaza, açık denizde olsaydı bizlerin toplanması ve karaya çıkartılması çok güç olurdu.''