Kazazede, az ekipmanla nasıl hayatta kalır

Serdar Kılıç'a göre, doğada kalan biri ne yapabilir

Kılıç'ın survival pack'i

Adrenalin'in hayatta kalma kiti * Cihaz Fiyat GPS 250-600 Euro İlkyardım kiti 15-45 Euro Fire starter 5-9 Euro Turbojet çakmak 10 Euro Fonksiyonel çakı 60-150 TL Kafa feneri 30-150 Euro Pişirme ünitesi 150-300 TL Alüminyum kap 10 Euro Sugeçirmez sprey 10 Euro Cep sobası 3 TL Termal içlik 20-60 Euro Termal çorap 20-50 TL Trekking pantolonu 70-150 TL Uyku tulumu 100-300 Euro * Bu kit hayatta kalmayı garanti etmiyor, süreyi uzatıyor.

Helikopter kazasında herkes hatalı

Skytürk TV'de yayımlanan "İçimdeki Doğa" programının yapımcısı ve sertifikalı hayatta kalma uzmanı Serdar Kılıç'a göre sorunun yanıtı "Evet". Ama Kılıç, doğaya çıkacak ya da bir helikopter yolculuğu yapacak bir kişinin, mutlaka belli ekipmanları yanında bulundurması gerektiğini belirtiyor. Bunun için 500 gram ağırlığında ve yaklaşık 250 TL tutarında hayatta kalma seti (survival pack) hazırlamış. Sette şekerden düdüğe, renkli banttan ıslanmayan kibrite kadar kişinin doğada ihtiyaç duyabileceği her şey var.Tırmanış ve doğa sporları üzerine uzmanlaşmış ürünler satan Adrenalin adlı kuruluşun Beşiktaş mağazası sorumlusu Mikail Köroğlu da bir hayatta kalma kiti oluşturdu. Fiyatı 300 Euro’ya kadar çıkan 1.5 kiloluk setle doğada uzun süre kalmak mümkün. Referans gazetesi Kılıç’ın yapılacaklar listesini özetledi:1. Kazadan sağ çıkan, öncelikle barınmayı çözmeli. Kaza aracının parçaları kullanılabilir. Enkazdan ayrılmak yanlış.2. Soğuğun etkisini azaltmak için ısı iletişimi kesilmeli. Enkazdan faydalanın. Islanmamaya çalışın.3. Diğer kazazedelerin üzerinden çıkması olası çakmak benzeri aletleri arayın.4. Enkazdan çıkabilecek akü veya diğer elektrik aksamdan kıvılcım çıkarabilecek materyali üretmeye çalışın.5. Zor durumlarda insan vücudundan yüzde 20'lik bir enerji daha çıkar. İnsan bir anlamda şoka girer. Kontrol edilemezse paniğe neden olur. Paniği kontrole alın.6. Mecbur kalmadıkça kar yemeyin, eritebiliyorsanız eritin.7. Ağaçların kalın ve yatay dalları güney istikamettedir. Kuzeydekiler cılızdır. Kayaların güney tarafının altında boşluklar oluşur. Yıldızlara bakarak da yön bulunabilir.8. Gittiğiniz yönü belirten işaretler bırakmaya özen gösterin.9. Yaralı değilseniz, sığınaktan çok uzaklaşmamak kaydıyla yiyecek ve su arayın.10. İdrar sararmaya başladıysa su ve mineral kaybı fazla demektir. Bulabilirseniz tuz alın, su için.11. Vahşi hayvanlar, genellikle sağlıklı bir insana saldırmaz. Paniklemeyin.GPS, smoke signal, şeker, tuz, pusula, düdük, kağıt, kalem, renkli bant, koli bandı, ıslanmayan kibrit, esbit ocağı, fire starter, ayna, alüminyum battaniye, ilkyardım seti,6 metre ip, bıçak ve çakıAKUT Başkanı Nasuh Mahruki, "Bir ülkenin A'sı neyse Z'si de odur. Trafiğimiz neyse, hukukumuz neyse, arama kurtarmamız da öyle. Bu her yerimiz bizim gibiyken arama-kurtarmamız niye ABD veya Japonya gibi değil demek gibi bir şey" diyor. Kahramanmaraş'taki helikopter kazasında öncelikle hava şartlarının suçlu olduğunu belirten Mahruki, ancak pilotun da riski görüp başka bir seçenek kullanması gerektiğini vurguluyor.Kriz yönetimi ve merkezinin de başarılı olmadığını belirten Mahruki, "Devlet büyüğü, protokolüyle beraber geliyor, krizi yönetmekten sorumlu mülki idare amiri, protokolle ilgilenmekten kendi işini yapamıyor. Zaten vakit az. Sistem aksıyor" diyor.