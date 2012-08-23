Kazazede anneyi kimse teselli edemedi

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında yaralandığı halde çocuğunun araçtan çıkarılmasını bekleyen anneyi teselli etmeye çalıştı. Araçtan çıkartılan 12 yaşındaki çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada, sürücü Aydın ile araçta bulanan Sefa Aydın, Hülya ve 12 yaşındaki çocuğu Edanur Özdemir yaralandı.

Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ile arama ve kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu araçtan çıkarıldı.

Bu arada, Kop Dağı Tüneli-Gümüşhane-Bayburt Kop Dağı bölünmüş yol çalışmalarının başlaması törenine katılmak için kentte bulunan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, kazanın meydana geldiği bölgeye geldi.

Yıldırım, çocuğunun araçtan çıkarılması için bekleyen anne Hülya Özdemir'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anneyi teselli etmeye çalışan Bakan Yıldırım, hafif yaralanan anneye çocuğunun çıkarılacağı sözünü verdi.

Kurtarma çalışmalarını bir süre takip eden Bakın Yıldırım, daha sonra kaza yerinden ayrıldı.

Edanur kurtarılamadı

Bir süre sonra arama ve kurtarma ekipleri tarafından araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan Edanur Özdemir, ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kızının çıkarılmasını yaşlı gözlerle takip eden anne Hülya Özdemir de başka bir ambulansla aynı hastaneye götürüldü.

Edanur Özdemir, burada müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.