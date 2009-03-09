Kazaz cüretkâr Kleopatra!

İç çamaşırı defilesinde 'Dünya Kadınlar Günü' kutlandı, Tuğçe Kazaz da ilk kez iç çamaşırıyla podyuma çıktı



Akşam gazetesinin haberine göre, iç çamaşırı markası Suwen International, yeni sezon ürünlerini önceki gün gerçekleşen defileyle tanıttı. Aynı zamanda '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kutlandığı defilede aralarında Brezilyalı top model Laysaa Quirino'nun da bulunduğu çok sayıda ünlü manken podyuma çıktı.



Kendisini aldatan Yunanlı eşi Yorgo Seitaridis'le olaylı bir şekilde ayrılan Tuğçe Kazaz da meslek hayatı boyunca ilk kez bir iç çamaşırı defilesinde yer aldı. Kazaz, Kleopatra ve hemşire kostümleriyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.



Daha önce iç giyim defilelerinde yer almamasının özel bir nedeni olmadığını söyleyen Kazaz, 'Çıkmak istemeyen mankenlerin neden çıkmadığını bilmiyorum ama bence gayet normal' diye konuştu.



Yorgo Seitaridis'le kilise nikahı kıymak için Hıristiyan olan Kazaz, 'Tekrar din değiştirip değiştirmeyeceğimi soruyorlar. Bunu açıklamak zorunda değilim. Din herkesin şahsına ait bir şeydir' dedi.





