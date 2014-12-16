Kazayla vurulduğu iddia edilen uzman çavuş şehit oldu

Şırnak Çakırsögüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan uzman Çavuş Sedat Atılgan'ın iddiaya göre arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği öğrenildi.

Göğsünden ağır yaralandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Şırnak'ın Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli olan Gaziantep nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Uzman Çavuş Sedat Atılgan, iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle arkadaşının silahından çıkan kurşunla göğsünden ağır şekilde yaralandı.



Karakol'daki görevliler tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ameliyata alınan Uzman Çavuş Sedat Atılgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Askeri yetkililer tarafından Devlet Hastanesi morgundan alınan Sedat Atılgan'ın cenazesi yarın memleketi Gaziantep'e gönderilecek. Atılgan'ın ölümüyle ilgili askeri yetkililer tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.