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Kazayla 4.5 yaşındaki torununu öldürdü, kaçtı

İstanbul Bahçelievler'de bir kişi kazayla 4,5 yaşındaki torununu av tüfeği ile vurdu.

12 Mart 2016 12:27

İstanbul Bahçelievler'de 52 yaşındaki Musa D. av tüfeği ile oynarken kazayla tetiğe dokunması sonucu 4.5 yaşındaki torununu vurarak öldürdü. Torununun vurulması üzerine dede Musa D. evden kaçtı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bahçelievler'de meydana gelen olayda Musa D. evin içinde av tüfeği ile oynarken kazayla tetiğe dokununca karşısında onu seyreden 4.5 yaşındaki torunu başından vurdu. Hastaneye kaldırılan Baran A.K. bebek tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan olaydan sonra evden ayrıldığı öğrenilen dede Musa D. ise kaçtı. Polis Musa D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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