'Kazayla ateş ettim' demişti

T24 -

İzlediğiniz görüntüler 10 Temmuz'da Tokat'ın Turhal ilçesinde güvenlik kameralarıyla kaydedildiBölge Trafik Şube Müdürlügü'nde görevli 2 polis rutin yol kontrolünü yapıyordu.38 yaşında 3 çocuk babası çiftçi Mustafa Uslu da o saatlerde otomobille Turhal'dan köyüne Küçükbağla'ya dönüyordu.Yanında ne ehliyeti ne de ruhsatı vardı. Tali yolda polisleri görünce paniğe kapıldı. Polisler ehliyetini isteyince kaçmaya çalıştı."Dur" ihtarına uymadı. Polislerden Mehmet Saç, silahını çıkardı ve art arda ateşledi."Kasten adam öldürmek" suçundan hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru ilk duruşmada, kendisini savunmak amacıyla silahını çıkardığını ve olayın kaza olduğunu öne sürmüştü.Ama bu görüntüler Mehmet Saç'ın iddialarının doğru olmadığını ortaya çıkardı. Davanın sürecini değiştirecek olan görüntüler ikinci duruşmada izlendi.Şimdi Uslu ailesi, polis Mehmet Saç'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.