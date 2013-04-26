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Yaşam

Kazayla 7 aylık hamile eşini öldürdü

Edremit Devlet Hastanesi’ne götürülen Öznur K’nın karnındaki bebeğin ameliyatla alındığı öğrenildi

26 Nisan 2013 13:17

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir kişinin kazayla ateş alan av tüfeğiyle hamile eşinin ölümüne neden olduğu iddia edildi.

Tüfekten çıkan saçmalar, 7 aylık hamile Öznur K’ya (38) isabet etti. Ağır yaralanan Öznur K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Edremit Devlet Hastanesi’ne götürülen Öznur K’nın karnındaki bebeğin ameliyatla alındığı öğrenildi. Bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Musa K’nın gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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