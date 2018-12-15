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KAZAYA KARIŞAN TRAMVAY VAGONLARI ÇEKİLDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA Cevizlibağ'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen kazanın ardından tramvay vagonları, üç saatlik çalışmanın ardından çekildi

15 Aralık 2018 22:25

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA
Cevizlibağ\'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen kazanın ardından tramvay vagonları, üç saatlik çalışmanın ardından çekildi.
Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay Cevizlibağ\'da raydan çıktı. Raydan çıkan tramvay karşı yönden gelen tramvaya çarptı. Katener telinin kopmasına ve enerjinin kesilmesine sebep olan kaza sonrası olay yerine giden görevliler, raydan çıkan tramvayı çekmek için çalışma başlattı. Elektrik hatlarındaki arızanın giderilmesinin ardından tramvay vagonları üç saatlik çalışmanın ardından kurtarıcı yardımıyla tek tek çekildi.

Görüntü Dökümü:
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-Tramvay vagonları
-Ekiplerin çalışması
-Elektrik hattını onaran işçiler
-Tramvay vagonlarının çekilmesi
-Genel ve detaylar
 

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