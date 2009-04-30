Kazaya karışan komutanın eşi meydana çıktı

Yaptığı kazada bir yayaya çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen ve üç aydır aranan Kurmay Albay Özdemir Şan’ın eşi tutuklandı.



Tekirdağ’da otomobiliyle kavşakta kırmızı ışıkta durmayıp geçerken yaya 67 yaşındaki Bayram Yılmaz'a çarparak ölümüne neden olan 8'inci Mekanize Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Özdemir Şan'ın eşi 41 yaşındaki Semiha Şan, duruşmada tutuklandı. Ölen Yılmaz'ın yakınları 3 aydır aranan Semiha Şan'ın askeri lojmanlarda saklandığını ileri sürürek Genelkurmay Başkanlığı'na mektup yazarak yardım istemişti.



Tekirdağ 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde `bilinçli taksir haliyle ölüme neden olmak' suçlamasıyla, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan komutan eşi Semiha Şan bugün yapılan ilk duruşmaya katıldı. İddianamesin okunmasından sonra hakimi sanık Semiha Şen'den savunmasını yapmasını istedi.



Sözlü savunmasında suçsuz olduğunu ileri süren Semiha Şen, otomobiliyle İstanbul yönüne giderken İskele Kavşağı'ndaki ışıkların yeşil yanıp söndüğünü bu nedenle de yavaşladığını söyledi. Semiha Şan, ``Cadde de giderken, ışıkların bana yanıp söndüğünü gördüm ve hızımı düşürdüm. Bu sırada Bayram Yılmaz sağına ve soluna bakmadan yola çıktı. Ben de bir anda ona çarptım. İnip yardım etmeye çalıştım ama kanlar içinde yerdeydi. Sonra ambulans çağırdık. Cadde üzerindeki hızının 15 ile 20 kilometre arasındaydı. Bu olaydan dolayı psikolojim bozuldu. Böyle bir olaya neden olduğum için çok üzgünüm. Benim ve ailem için de çok kötü bir durum. Asla böyle bir şeyin olmasını istemezdim'' dedi.



Semiha Şen sözlerini tamamladıktan sonra avukatı, müvekkilinin firarda olduğu dönemde hastanede psikolojik tedavi görmesine ilişkin belgeleri mahkemeye sundu. Mahkeme daha sonra sanık Semiha Şen'in gösterdiği iki tanığı dinledi.



Tanıklardan Uzman Çavuş Yavuz Kuloğlu, 8'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan görev yaptığını ve her gün araçla yemek almaya gittiğini kaza sırasında da tesadüfen oradang eçtiklerini söyledi. Uzman Çavuş Kuloğlu, ``Ben askeri aracın sürücüydüm. Kavşağa yaklaştığımda yeşil ışık yanıp sönüyordu. Araçta bulunan diğer Uzman Çavuş Abdülkadir Tanıak bana yavaşlamamı söyledi. Ben de durdum. Bu sırada kaza sesini duydum. Semiha Şan'ın kullandığı aracın hızını hatırlamıyorum'' dedi.



Diğer tanık Abdülkadir Tanıak ise ifadesinde kazada hayatını kaybeden Bayram Yılmaz'ın hızlıca karşıya geçmeye çalıştığını, ancak kaza anını görmediğini söyledi. Tanıak, ``Ben de yemek almak için gidilen araçtaydım. Aracı Uzman Çavuş Kuloğlu kulanıyordu, ona yavaşlamasını söylemedim. Durduktan sonra kaza sesini duydum ama aracın sağında olduğum için kaza anını görmedim. Işıklarında ne renk olduğunu hatırlamıyorum'' dedi.



‘Tanıklar çelişkili’



Mahkemede tanıkların dinlenmesinden sonra ölen Bayram Yılmaz'ın yakınlarının avukatı Muhammet Görgücü, tanıkların Kurmay Albay Özdemir Şan'ın görev yaptığı 8'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığını ve sağlıklı tanıklık yapamayacaklarını söyledi. Avukat Görgücü, ``İki tanık çelişkili ifade vermeleri de bunun göstergesidir. Tanık beyanlarını kabul etmiyoruz. Sanık Semiha Şan hakkında yakalama emri bulunmasına rağmen 3 aydır firar etmiş, teslim olmamıştır. Bu durum gerek eşinin görev yaptığı konum itibari ile gerekse olayın basında yer alması ile toplumda bir infial yaratmıştır. Üst sınırı 7 yıl olan cezası nedeniyle MOBESE kayıtlarının tekrar incelenmesi ve sürücü Semiha Şan'ın tutuklanmasını talep ediyoruz'' dedi.



Hakim, sanık Semiha Şan'ın hakkında yakalama emri olmasına rağmen uzun süre teslim olmaması, kaçma şüphesi olası nedeniyle tutuklanmasına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.



Tutuklanma kararını duyduktan sonra gözyaşlarını tutamayan sanık Semiha Şan, elleri kelepçelenerek yoğun güvenlik önlemleri altında Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.



‘Adalet yerini buldu’



Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan ölen Bayram Yılmaz'ın eşi Harika Yılmaz, adaletin yerini bulduğun söyledi. Üç aydır çok büyük acılar çektiğini anlatan Harika Yılmaz, ``Adaletin yerine geldiğine çok sevindim. Eşim Bayram Yılmaz'ı 3 ay önce kaybettim ve 3 aydır çektiğimi kimse bilmiyor. Çok şükür adalet yerini buldu. Ben şeker hastasıyım o anda çok fena oldum. Mahkemede tanıkların birbirini tutmayan ifadelere çok sinirlendim. Bitsin artık bu dava diyorum acım sürekli tekrarlansın istemiyorum''dedi.



Tekirdağ'da geçen 23 Ocak günü meydana gelen kazada Bayram Yılmaz'a çarparak ölümüne neden olan 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Topçu Kurmay Albay Özdemir Şan'ın eşi Semiha Şan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Savcının yaptığı itiraz üzerine hakkında yakalama emri çıkarılan Semiha Şan, 3 aydır tüm aramalara karşın bulanamamıştı. Ölen Bayram Yılmaz'ın ailesi Genelkurmay Başkanlığı'na bir ay arayla iki kez mektup yazarak sanığın askeri lojmanlarda saklandığını ileri sürerek yakalanmasını istemişti.

