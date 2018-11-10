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Kazara kendini vuran başkanın oğlu yaşam savaşını kaybetti

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde otomobilinde kendisine ait silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan Belediye Başkanı Ak Partili Ahmet Sungur'un oğlu Metin Sungur (26), 26 günlük yaşam savaşını kaybetti

10 Kasım 2018 18:00

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE\'nin Yahşihan ilçesinde otomobilinde kendisine ait silahın kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan Belediye Başkanı Ak Partili Ahmet Sungur\'un oğlu Metin Sungur (26), 26 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 14 Ekim günü Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur\'un oğlu Metin Sungur, otomobilinde kazara silahının ateş alması sonucu ağır yaralandı. Metin Sungur çevre sakinlerinin çağırdığı ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Sungur, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne (GATA) sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde 26 gündür tedavi gören Metin Sungur, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.
​Metin Sungur, bugün ikindi namazına sonrası Yahşihan ilçesinde toprağa verilecek.

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