T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kazanın ses kayıtları... Düşen uçağın pilotu: Mutabıkız, mutabıkız

  Murat  ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'nda dün akşam meydana gelen uçak kazasının detayları ses kayıtlarına yansıdı

22 Eylül 2017 13:42

 

Murat  ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı\'nda dün akşam meydana gelen uçak kazasının detayları ses kayıtlarına yansıdı. Uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'ne acil iniş yapmak istediğini onaylıyor.   TC-KON tescilli Cessna Citation VII C650 tipi özel jet, dün saat 21:20’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda acil iniş esnasında pist dışına çıkmış ve sürtünme esnasında alev alev yanan uçak toprak alana düşmüştü. Kaza sonrası uçakta bulunan mürettebat ve bir yolcu hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza öncesi pilotun acil iniş istediğini kuleye bildirmesi kayıtlarda şöyle geçti;

Kule, \" Tango,Charlie, Kilo, Oscar, November ( kontrolör TC-KON tescilli uçağa sesleniyor )

Pilot \" Devam edin \"

Kule \" Efendim Emergeny (acil ) deklare ettiğinize mutabık mıyız ? \" 

Pilot \" Mutabıkız, mutabıkız \" 

Kule \"  ( Rüzgar bilgisi verilerek ) 3-5 sağ pisti için iniş serbest \"

Kaza sonrası ise kalkış ve iniş bekleyen pilotlara seslenen kule görevlileri kırım olduğunu bildirirken, kazaya ilişkin kule görevlisi bir hava yolu şirketinin pilotuna şöyle bilgi verdi:

 \" Kule \" Küçük uçak bizden kalkmıştı. Teker arızası oluştu. Emergeny deklare etti. Son 3 milde emergeny deklare ettiği için pistten çıktı. Patladı gibi gözüküyor şu anda. 

Pilot \" Anladım, kırım yani \" 

Kule \" Kırım efendim \"         


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ATATÜRK HavalimanıUçağınAtatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol KulesiCessna Citation VII C650Atatürk HavalimanındaKazaTangoCharlie Kilo Oscar NovemberTCKONPilotDevamEfendim EmergenyMutabıkızRüzgarKuleKüçük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24