Kazanın ses kayıtları... Düşen uçağın pilotu: Mutabıkız, mutabıkız

Murat ÇAKIR/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı\'nda dün akşam meydana gelen uçak kazasının detayları ses kayıtlarına yansıdı. Uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'ne acil iniş yapmak istediğini onaylıyor. TC-KON tescilli Cessna Citation VII C650 tipi özel jet, dün saat 21:20’de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda acil iniş esnasında pist dışına çıkmış ve sürtünme esnasında alev alev yanan uçak toprak alana düşmüştü. Kaza sonrası uçakta bulunan mürettebat ve bir yolcu hastaneye kaldırılmıştı.

Kaza öncesi pilotun acil iniş istediğini kuleye bildirmesi kayıtlarda şöyle geçti;

Kule, \" Tango,Charlie, Kilo, Oscar, November ( kontrolör TC-KON tescilli uçağa sesleniyor )

Pilot \" Devam edin \"

Kule \" Efendim Emergeny (acil ) deklare ettiğinize mutabık mıyız ? \"

Pilot \" Mutabıkız, mutabıkız \"

Kule \" ( Rüzgar bilgisi verilerek ) 3-5 sağ pisti için iniş serbest \"

Kaza sonrası ise kalkış ve iniş bekleyen pilotlara seslenen kule görevlileri kırım olduğunu bildirirken, kazaya ilişkin kule görevlisi bir hava yolu şirketinin pilotuna şöyle bilgi verdi:

\" Kule \" Küçük uçak bizden kalkmıştı. Teker arızası oluştu. Emergeny deklare etti. Son 3 milde emergeny deklare ettiği için pistten çıktı. Patladı gibi gözüküyor şu anda.

Pilot \" Anladım, kırım yani \"

Kule \" Kırım efendim \"



