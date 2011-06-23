‘Kazanın sebebi bacadan çıkan yağ’

T24 - Ocak ayında Gebze’de meydana gelen ve bir kişinin öldüğü trafik kazası için hazırlanan bilirkişi raporu, sebep olarak bir fabrikanın bacasından çıkan yağı gösterdi. Yöneticiler hakkında altı yıla kadar hapis isteniyor.





Gebze’de altı ay önce otobanda meydana gelen bir trafik kazasının sebebi olarak, yakındaki fabrikanın yöneticileri sorumlu tutuluyor. Yöneticiler için “taksirle ölüme yol açmak”tan altı yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianameye göre fabrikanın bacasında filtre veya benzeri bir özellik bulunmadığı için, faaliyet sonucu ortaya çıkan yağ doğrudan havaya karıştı. Bu sarı renkli kaygan madde, havanın rüzgarlı ve yağışlı olması nedeniyle asfalta indi ve yayıldı. Bunun sonucunda kayganlaşan yol da trafik kazasına yol açtı.



‘Şirket birinci derece sorumlu’

Bilirkişi inceleme raporu, kazadan biodizel üretimi yapan Tayyip Madencilik İnşaat Nakliyat-Besicilik Kimya Sanayi ve Ticaret şirketi’nin sahiplerini sorumlu tuttu:

“Keşif günü hammadde bittiğinden dolayı tesisin çalışmadığı ancak tesis çevresinde yağ kokusunun duyu organları tarafından alındığı, fabrikanın daha önceden biyodizel üretimi yaptığı, son bir yıldır destile yağ asiti üretimin yapıldığı, tesis çatısının özellikle baca çıkışının olduğu kısımda ondilin çatı üzerinde sarı katmanın bulunduğu, işletmenin muhtelif yerlerinde (zemin, tank üzerleri, merdivenler vb.) yerlerde yağ tabasının bulunduğu bilirkişi heyeti tarafından kamera görüntülerine alınmıştır. Tesis bacasında herhangi bir filtre sistemi, baca gazı kontrol, kaçak kontrol sisteminin olmadığı keşif günü yapılan incelemede tespit edilmiştir.”

Bilirkişi gerekli tedbirleri almayarak otoyolun bir bölümünde araçların seyir güvenliğini etkileyerek bir kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına ve araçlarda maddi hasar meydana gelmesine sebep olan Tayyip Madencilik’in kazaların oluşumunda birinci dereceden asli kusurlu olduğu yönünde kanaat bildirdi.



Bir avukat ölmüştü

26 Ocak 2011 tarihinde saat 08.15 sıralarında Gebze Muallim Köy Civarı Tem Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında avukat Abdurrahman Taştekin kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atmıştı. Arkasından gelen diğer araçlar Taştekin’in aracına çarpmamak için fren yapmış fakat yolun kaygan olması nedeniyle duramamıştı. Zincirleme kaza sonucu Abdurrahman Taştekin hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.