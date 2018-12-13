Kazanın ardından çıkan kavgada havaya ateş açıp kaçtı

Sinan KABATEPE/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazanın ardından sürücüler ve araçlarda bulunanlar arasında kavga çıktı. Kurusıkı tabancasıyla havaya 3 el ateş edip kaçan sürücü Onur C.B., yakalandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli Uğur Mumcu Caddesi\'nde meydana geldi. Salih K. yönetimindeki 34 PK 8426 plakalı işçi servisi, Onur C.B. yönetimindeki 67 DZ 890 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Araçlarda hasar meydana gelirken, kazanın ardından araçlardan inen sürücüler arasında tartışma çıktı. Araçlarda bulunanların da tartışmaya katılmasıyla çıkan kavga sırasında iddiaya göre Onur C.B. kurusıkı tabancasını çıkartarak havaya 3 el ateş etti. Onur C.B. olay yerinden kaçarken, işçi servisinde bulunanlar Onur C.B.\'nin arkadaşı İsa C.\'yi olay yerine gelen polise teslim etti. İşçiler, olay yerinde boş kovan aradı.

Polis, kaçan Onur C.B.\'yi yakalarken, kullandığı kurusıkı tabancaya da el koydu. Onur C.B., Salih K. ve araçlarda bulunanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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