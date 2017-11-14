Kazanın altından, cinayet çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da dün meydana gelen trafik kazasında ölen Savaş Topal\'ın otomobil içinde tartıştığı arkadaşı, 44 yaşındaki Murat Erdoğan tarafından başından vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi Özdemir Sabancı Caddesi\'nde meydana geldi. Savaş Topal, akrabaları Murat Erdoğan, 33 yaşındaki Uğur Erdoğan ve 23 yaşındaki Serhat Tunçdemir ile beraber, gezmeye çıktı. Topal yönetimindeki 34 PN 1059 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı ile Özdemir Sabancı Bulvarı’nın kesiştiği kavşakta, 27 yaşındaki Hakan Adanalı yönetimindeki 01 EOD 56 plakalı otomobille çarpıştı.

DÖVDÜLER, SONRA AMBULANS ÇAĞIRDILAR

Kaza ardından, Topal ve arkadaşları, Adanalı\'yı darp etti. Serhat Tunçdemir ise, Adanalı\'nın nüfus cüzdanını ve cep telefonunu alarak, bir süre alıkoydu. Aldığı yumruk darbeleri sonucunda yaralanan Adanalı\'nın kan kaybettiğini gören saldırganlar, ambulans çağırdı. 112 ekibi, yaralı Hakan Adanalı\'yı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Daha sonra Savaş Topal, Murat ve Uğur Erdoğan kardeşleri de araçlarını alıp kaza yerinden ayrıldı. Serhat Tunçdemir ise, yaralı Hakan Adanalı\'nın otomobilini polis gelmeden alarak arkadaşlarını takip etti.

ARAÇ İÇİNDE KAVGA ÇIKTI

Olayın ardından Topal ile Murat Erdoğan araç içine tartışmaya başladı. Aralarında daha önce yüklü miktarda alacak anlaşmazlığı olduğu öne sürülen 4 arkadaş, birbirlerine küfür etmeye başladı. Uzman Çavuşluktan emekli olan Erdoğan, kavganın büyümesi üzerine beylik tabancasını çekip, otomobili kullanan Savaş Topal’a ateş etti. Ağır yaralanan Topal, otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler kurtarma ekiplerine haber verdi. Bu sırada Murat Erdoğan kaçtı. Sıkışan Uğur Erdoğan ise, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Ağır yaralı Topal, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne, kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ÇIKTI

Yapılan ön otopside, doktorlar Topal\'ın vücudunda bir ateşli silah yaralanması tespit edemedi. Morga inen polis, ceset üzerindeki mermi yarasını buldu. Serhat Tunçdemir, kaza ardından Adanalı\'nın aracıyla kaçmaya çalışırken yakalandı. Cinayet ardından şüpheli Osmaniye’nin Kadirli İlçesi\'nde yakalandı. Gözaltına alınan Murat Erdoğan, Uğur Erdoğan ve Serhat Tunçdemir sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Savaş Topal’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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