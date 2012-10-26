Kazancı yokuşunda ceviz ağacı kıyımı mı var?

Hülya KARABAĞLI/ ANKARA

İstanbul Kazancı yokuşunun sembolü Ceviz ağacının yanındaki inşaata kurban gitme riski üzerine TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuru yapılarak yardım istendi. Avukat Osman Kaban, Kazancı Ali Ağa Camii karşısında olan ceviz ağacının, meyvesi ve 20 yıllık öyküsüyle mahalleli ile bütünleştiğine dikkat çekti ve komisyondan, “ Anıt ağaç veya koruma altına alınması gerekli ağaç olarak tespit ile koruma altına alınmasını” istedi.

Kaban, meyveli ceviz ağacını kurtarmak için kaleme aldığı komisyon başvurusunda, yan taraftaki inşaatın temel çalışmaları sırasında vişne ve kiraz ağaçlarının kesildiğini, Kazancı Baba Türbesi’nin çıkış merdivenlerinin yıkıldığını söyledi.

'Ceviz ağacı bizim için sıradan bir ağaç değil'

“Ceviz ağacı bizim için sıradan bir ağaç değil” diyen dilekçe sahibi Osman Kaban, “Beyoğlu, Cihangir ve Gümüşsuyu Bölgesi’nde 100 kilogram ceviz veren kaç tane ceviz ağacı vardır? Ya da hiç var mıdır? Bölgenin adeta imajı ve sevgilisi olmuş bu ağacın inşaat sınırları içinde kalmazken, Kazancı Baba Türbesi sınırlarında kalmasına rağmen, gerek türbenin gerekse bu ceviz ağacının Vakıflar Müdürlüğü tarafından taşınacağı gibi anlamsız ve imkansız söylemlerle yok edilmeye çalışıldığı ortadır. Durumun aciliyeti de dikkate alınarak söz konusu Kazancı Baba türbesinin yanı başındaki 20 yıllık ceviz ağacının acilen tescil ve koruma altına alınması için gereğinin yapılmasını”.

Komisyon devrede

TBMM Dilekçe Komisyonu, Ceviz Ağacı için tüm tarafları adeta seferber etti. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na eklenen ek 4. Maddeye dikkat çekilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan son durum bilgisi istendi ve ‘söz konusu taşınmazın tahribinin engellenmesi’, konuya ilişkin tüm bilgi ve belgelerin Beyoğlu Belediye Başkanlığı’ndan istenmesi kararı alındı.