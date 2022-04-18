Kazancı Yokuşu'ndaki 1 Mayıs açıklamasına polis müdahalesi: Yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı

HDP İstanbul İl Başkanlığı ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ile bileşenlerinin Taksim’deki Kazancı Yokuşu'nda yapmak istediği 1 Mayıs açıklamasına polis müdahale etti. Yaklaşık 20 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

HDP ve HDK ile bileşenleri, 1 Mayıs 1977’de Taksim Meydanı'nda kutlanan İşçi Bayramı'nda yaşamını yitiren 34 kişiyi anmak için bugün Kazancı Yokuşu’nda toplandı. Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Aralarında Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) İl Eş Başkanı Roni Gören, HDK Eş Sözcüleri Esengül Demir ve Cengiz Çiçek'in de bulunduğu yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı.

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977’de düzenlenen İşçi Bayramı kutlamasında, kalabalığın üzerine ateş açılması sonucu 34 kişinin hayatını kaybetmiş, 136 kişi yaralanmıştı. Bu olay, tarihe ‘Kanlı 1 Mayıs’ olarak geçmişti.

"Gözaltıları derhal serbest bırakın”

Twitter’da HDP İstanbul sayfasından yapılan açıklamada, “Kazancı Yokuşu'nda gerçekleştirmek istediğimiz 1 Mayıs deklarasyonuna müdahale eden polis, HDK Eş Sözcülerimiz Esengül Demir, Cengiz Çiçek, Eşbaşkanımız Ferhat Encu, bileşenlerimizin temsilcileri ve birçok arkadaşımızı gözaltına aldı. Gözaltıları derhal serbest bırakın” denildi.

HDK'nın hesabından yapılan açıklamada da, "Bileşenlerimiz ve HDP İstanbul İl örgütü ile birlikte Taksim Kazancı Yokuşu’nda yapmak istediğimiz 1 Mayıs deklarasyonu açıklamasına polis müdahale etti. Eş Sözcülerimiz Cengiz Çiçek, Esengül Demir, İl Eş Sözcülerimiz, yürütme kurulu üyelerimiz ve bir çok kişi gözaltına aldı" denildi.