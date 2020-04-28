Kazancı Yokuşu'nda Türkiye Komünist Hareketi'nden 1 Mayıs anması

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenleri anmak için Taksim Kazancı Yokuşu’nda bir anma düzenledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle temsili olarak düzenlenen anmada Kazancı Yokuşu’ndaki anıta hayatını kaybedenler adına karanfil bırakılırken, TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek de bir konuşma gerçekleştirdi.

Tekerek yaptığı konuşmada 1 Mayıs 1977’de yüz binlerce emekçinin ‘insanın insanı sömürmesinin ortadan kaldırılması talebiyle’ bu meydanı doldurduklarını ve o talebe kurşun sıkıldığını belirterek şunları kaydetti:

“1977 1 Mayıs’ında Taksim Meydan’ını dolduran yüz binlerce emekçinin tek bir talebi vardı; İnsanın insanı sömürmesinin ortadan kaldırılması. O gün bu meydanda o taleplere kurşun sıkıldı ve 34 emekçi katledildi. Aradan geçen 43 yıl içerisinde eşitlik ve özgürlük mücadelesinin haklılığı ve bu mücadeleyi büyütmenin zorunluluğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Patronlar içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde çıkarlarına tek bir zarar gelmeden bu süreci atlatmaya çalışıyorlar. Oysa emekçiler canlarını kaybediyorlar, işlerini kaybediyorlar, zorunlu olmayan sektörlerde dahi çalışmaya mecbur bırakılıyorlar, ücretsiz izin dayatmasına bırakılıyorlar, aç bırakılıyorlar, daha fazla yoksul bırakılıyorlar.

2020 1 Mayıs’ında aradaki fark bir kez daha açığa çıkmıştır. Kapitalistlerin, sermaye sınıfının emekçi halka vereceği hiçbir şey kalmamıştır. Emekçilerin tek bir kurtuluşu var, o da sosyalizm. Dünyayı kurtarsa kurtarsa sosyalizm kurtarır. Bu duygularla 2020 1 Mayıs’ını, bütün emekçilerin 1 Mayıs’ını kutluyoruz. Ve bütün emekçiler adına bu anıta karanfillerimizi bırakıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sosyalizm”

Tekerek’in konuşmasını takiben anıta karanfil bırakıldı ve anma sona erdi.