-Kazancı, "Gediz" için ısrarlı ANKARA (A.A) - 16.08.2011 - MMEKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı, elektrik dağıtım ihalelerinde daha önce en yüksek teklifi verdikleri Gediz Dağıtım A.Ş'yi almak için Özelleştirme İdaresi Başkanlığına talepte bulundu. Kazancı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına bir yazı yazarak, Gediz Elektrik Dağıtım Bölgesi için sözleşme imzalamak istediklerini belirtti. Mehmet Kazancı tarafından ÖİB'ye yazılan yazıda, İzmir ve çevre illeri içeren Gediz bölgesi için yapılan ihalede şirketlerinin 1 milyar 920 milyon dolar ile en yüksek bedeli teklif ettiği ancak Rekabet Kurulu'nun BEDAŞ, Gediz ve Trakya elektrik şirketlerinin MMEKA ve Aksa şirketlerine devri halinde ''hakim durum yaratması ve böylece ilgili pazarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurması''gerekçesiyle devre onay vermediği hatırlatıldı. Daha sonra Aksa'nın Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş ile ilgili sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu teminatın irat kaydedildiğine ve Trakya bölgesinin Aksa tarafından devralınmadığına işaret edilen yazıda, Gediz ihalesinde ikinci firmanın da yükümlülüklerini yerine getirmediği için üçüncü şirket ile görüşmelere başlandığı belirtildi. -"120 milyon dolar fark"- Gediz bölgesinde üçüncü sırada 1 milyar 800 milyon dolar teklif veren firma ile kendi teklifleri arasında 120 milyon dolar gibi ciddi bir farkın olduğuna dikkat çekilen yazıda, ''Aksa firmasınını Trakya Elektrik ile ilgili sözleşmeyi imzalamamasından dolayı Rekabet Kurulunun gerekçeli kararının şartı ortadan kalkmış, en yüksek fiyatı veren firmamız kamu zararı olmaması için GEDİZ ile sözleşmeyi imzalamak istiyoruz'' denildi. -30 Ağustos'a kadar 4,8 milyar doları yatırma sözü- Mehmet Emin Karamehmet ile Mehmet Kazancının birlikte kurduğu MMEKA elektrik ve doğal gaz dağıtım ihalelerinde en yüksek teklifleri vermiş ancak devri sürecinde ortaklar arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Şirket verilen sürelerde devri bedelini yatırmayınca teminatı irat kaydedilerek teklif veren diğer şirketlerle görüşmelere başlanmıştı. Bu dönemde yeni bir ortakla yola devam edeceğini açıklayan Mehmet Kazancı, 30 Ağustos'a kadar Boğaziçi ve Ayedaş için 4.8 milyar dolarlık ödeme yapacağını açıklamıştı. -Rekabet kurulunun kararı neydi?- Öte yandan Rekabet Kurulu, geçen yıl yayımladığı kararında, Boğaziçi, Gediz ve Trakya elektrik dağıtım bölgelerinin MMEKA şirketi tarafından devralınması halinde Kazancı Holding açısından hakim durum oluşacağına karar vermişti. Boğaziçi, Gediz, Trakya ve Dicle elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirme ihalelerini değerlendirmeye alan Kurul, İş-Kaya-MMEKA ve/veya Aksa Elektrik tarafından Boğaziçi, Gediz ve Trakya'nın üçünün birden devralınması halinde, Kazancı Holding bakımından hakim durum yaratılması suretiyle ilgili pazarlarda rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunun doğacağına karar vermişti. Kurul, söz konusu işlemlere izin verilemeyeceği, ancak söz konusu teşebbüslerin Boğaziçi, Gediz ve Trakya'dan sadece ikisini devralmaları durumunda 4054 sayılı Kanun bakımından bir sakınca oluşmayacağını karara bağlamıştı.