-KAZANAN MERSİN BB OLDU BURSA (A.A) - 02.01.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde yapılan maçta Oyak Renult, kendi sahasında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 65-72 yenildi. Ligin alt sıralarını ilgilendiren karşılaşmaya her iki takım da karşılıklı basketlerle başladı. Ev sahibi ekip ilk basketi Nedim'le buldu. Karşılaşmanın 4. dakikasını Oyak Renault, Nedim ve Mays ikilisinin basketleriyle 7-6 önde geçti. 5. dakikada konuk ekip Grier'le karşılık vererek öne geçti, 9-11. Birinci çeyreği konuk ekip 7 sayı farkla önde tamamladı, 13-20. İkinci periyoda hızlı başlayan Oyak Renault oldu. 3 dakikalık periyotta Oyak Renault, Mays ve Umut ikilisiyle 10 sayı üretirken konuk ekip iki sayıda kaldı. Rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, 15. dakikayı Sacales'in 3 sayılık basketiyle 28-25 önde geçti. Devre, 39-39 eşitlikle tamamlandı. Üçüncü çeyrekte karşılıklı basketler vardı. Her iki takım da pota altından sayılar aradı. Oyak Renault, Waller ve Kerem ikilisiyle sayılar bulurken konuk ekip Sacales ve Sitimac'la karşılık verdi, 24. dakika 45-44 geçildi. 29. dakikada sarı siyahlılar, Waller'le 3 sayılık basket kaydederek farkı 5 sayıya indirdi. Zor olsa da üçüncü çeyreği Oyak Renault 54-51 önde kapattı. Son çeyrek de hızlı ve karşılıklı basketlerle başladı. 33. dakika 56-56, 35. dakika 59-59 eşitlikle geçildi. 3 dakikalık periyotta her iki takım da hücumlardan boş döndü. 38. dakikada Oyak Renault, pota altından Mays'la basket bularak öne geçti, 61-59. Konuk ekip Grier'le karşılık verdi, 61-61. Maçın bitimine 37 saniye kala 65-65 eşitlik vardı. Konuk ekip Grier'le basket bularak öne geçti, 65-67. Kalan saniyelerde Grier ve Nedim'le basketler bulan konuk ekip sahadan 72-65 galip ayrılan taraf oldu. Salon: Atatürk Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Fatih Arslanoğlu xx, Erman Erdemli xx OYAK Renault: Alper xx 2, Nedim xx 7, Tufan xx 2, Waller xx 17, Mays xxx 17, Serkan x 2, Kerem xx 12, Umut xx 6 Mersin Büyükşehir Belediyesi: Asım xx 4, Nedim xx 11, Sacales xxx 21, Hakan xx 10, Grier xx 16, Orhun xx, Stimac xx 7, Christmas xx 3, Mutlu xx 1. periyot: 13-20 Devre: 39-39 3. periyot: 54-51 Beş faul: 39.43 Waller, 39.48 Serkan (OYAK Renault)