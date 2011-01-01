Kazanan biletlerin bayileri belli oldu

T24 - Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde 35 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden çeyrek biletlerden 3'ünün İstanbul'daki ana satış yerleri belli oldu.



35 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden “8821270” numaralı çeyrek biletlerden 2'si İstanbul'da 2 banka, 1'i de Kadıköy Milli Piyango Şubesi aracılığıyla satışa sunuldu.





Nimet Abla: Büyük ikramiye çıkan bileti biz sattık



Yılbaşı özel Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Çeyrek biletlerin 3 İstanbul, biri ise Adana'da satıldı.



35 milyon liralık büyük ikramiyenin İstanbul'daki sahiplerinden birinin ise bileti Eminönü'ndeki Nimet Abla adlı bayiden satın aldığı iddia edildi. Gişe görevlisi Hasan Pan, "3 tanenin birisi Kadıköy şubesinden, bir tane bizden, bir tanesi de banka kanalıyla gelmiş. Bir tanesinin bizde olduğu kesin" diye konuştu. Bugün kendilerine herhangi bir başvurunun yapılmadığını söyleyen Pan, ancak büyük ikramiyeyi 1-2 rakamla kaçıran müşterilerinin olduğunu da sözlerine ekledi. Öte yandan yeni yılın ilk gününde Nimet Abla gişesinin önündeki yoğunluk da dikkat çekti.



Bu arada, çeyrek biletlerden diğerinin ise Adana Milli Piyango Şubesi tarafından satıldığı tespit edilmişti.





