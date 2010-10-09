-KAZAN: ''ÖNDER SAV İLE GÖRÜŞMEMİZ TEKNİK BİR KONUDUR'' ERZURUM (A.A) - 09.10.2010 - Eski Adalet Bakanlarından ve Saadet Partisi'nin eski Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Şevket Kazan, ''Biz bu dünyadan gitme noktasına gelirken davamız insanlarını karmakarışık bırakamayız'' dedi. Kazan, Saadet Partisi Erzurum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, ''Genişletilmiş İl Divan Toplantısı''ndaki konuşmasında, Türkiye'nin 81 ilinde, bugün ve yarın il divan toplantılarının yapılacağını söyledi. Şevket Kazan, Numan Kurtulmuş'un genel başkanlıktan ve partiden istifası ile partinin olağanüstü kongreye hazırlanmasına ilişkin olarak, ''Allah nasip ederse önümüzdeki pazar günü Saadet Partisi'nin olağanüstü kongresi yapılacak ve bu yaralar sarılacak. Bu birlik ve bu beraberlik tekrar sağlanacak. 40 yıldır bir ağabeyi olarak yapmakta olduğumuz bu mücadelede, biz bu dünyadan gitme noktasına gelirken davamız insanlarını karmakarışık bırakamayız'' diye konuştu. Necmettin Erbakan'ın başkanlığında yapılan organizasyon neticesinde bugün ve yarın bütün illerde parti üyelerine gereken uyarıları yapacaklarını ifade eden Kazan, şöyle devam etti: ''İnşallah 17 Ekimde bu kongre yapılacak. Biz bu kongre çağrısını yapmadan önce, 1 Ekimde genel başkanımızın istifa ettiğini görüyoruz. Genel başkanımız, 'Ben Saadet Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyorum' demişti, çok talihsiz açıklama ve yakıştırmalarla. 1 Ekim bir cuma günüdür. Cuma günü, bütün inanan insanların dağınıksa bir an önce toparlanması lazım. İnanan insanların darmadağınıkken toparlanması lazım gelen bir günde, cuma namazından iki saat önce, genel başkanımız, 'Ben partiden ayrılıyorum daha ayrılacak arkadaşlarım var' diyor. Sonra kendisi bir güzel söz söylüyor; 'iddiası olanlar toparlar, ihtirası olanlar dağıtır' meşhur sözü. Şimdi sormak lazım; 'sen iddiası olanlardan mısın yoksa ihtirası olanlardan mısın?' Söz doğru. Ayna bu. Bu aynada bak kendine. Maalesef bu ayrılma hareketiyle çok yanlış yapmıştır. Bizi de gerçekten üzmüştür.'' Bir gazetecinin, Saadet Partisi'nden istifa eden Hınıs İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Çığal'ın, ''Ben Oğuzhan Asiltürk ve Şevket Kazan'a hakkımı helal etmiyorum. Çünkü Önder Sav ile görüştüler. Teşkilattan kopmalara neden oldular'' şeklindeki konuşmasını hatırlatması üzerine Kazan, şunları söyledi: ''Bizim Önder Sav ile görüşmemiz tamamen teknik bir konudur. Erbakan Hocamız bizden biraz daha geniş düşünür, herkesin fikrini alalım, der. Konuşmalar esnasında denildi ki, 'Bu kongrelerin ustası CHP'dir. Boyuna kongre yaparlar. Bunlar kongre partisidir. Kongreler konusunda en tecrübeli parti bunlardır. Bunların içinden biriyle görüşelim, konuşalım' dendi. Oğuzhan Bey dedi ki, 'Önder Sav ile görüşelim.' Önder Sav, 1974 yılı CHP-Milli Selamet Partisi (MSP) hükümeti zamanında bizim hükümetteki kabine arkadaşımdı. O Çalışma Bakanı idi, ben Adalet Bakanı idim. Oğuzhan Bey de İçişleri Bakanı idi. Sav'a, olağan genel kurullarla ilgili 5'te 1 meselesini sorduk; 'biz mi doğru düşünüyoruz yoksa başka bir yönü, inceliği var mı' diye. Gizli kapaklı bir iş değildi. Ankara Kızılay'da yazıhanesine gittik. Bu konuyu görüştük. Kendi tüzükleri ve kanunu açtı baktı ve ondan sonra, 'Siz haklısınız' dedi. Ondan sonra ayrıldık geldik, Erbakan Hocamıza bilgi verdik.'' -''MAALESEF ONLAR AĞABEYLERİNİN DÜRÜSTLÜĞÜNÜ TARTIŞTILAR''- ''Ben Şevket Kazan'ım, benim dürüstlüğümü kimse tartışamaz'' diyen Kazan, şöyle konuştu: ''Maalesef onlar ağabeylerinin dürüstlüğünü tartıştılar. Benim 1990 yılında Trabzon İl Başkanlığına getirdiğim, 1995'te Trabzon'dan liste başı olarak Ankara'ya gelmesini sağladığım bir kardeşim, televizyonları dolaştı, hep bunları konuştu. Ne yapmışım? 'Ben Numan Beyi delirtmek için Önder Sav'dan taktik almaya gitmişim.' Beni burada nasıl görüyorsanız ben Türkiye'nin her yerinde öyleyim. Şunu söylüyorum, bu dava yolunda kim beni incittiyse, kim beni kırdıysa incitenlere de, kıranlara da, sevenlere de hakkımı helal ediyorum.'' Kazan'ın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.