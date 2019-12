-''KAZAN FİLM FESTİVALİNDE'' TÜRK FİLMLERİ ANKARA (A.A) - 01.10.2010 - Tataristan Başbakan Yardımcısı ve Kültür Bakanı Zilye Valeeva Türkiye ile Tataristan kültürlerinin birbirine yakın olduğunu belirterek, Türk filmlerinin Kazan film festivaline renk kattığını belirtti. Tataristan'ın başkentinde düzenlenen 6. Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivalini değerlendiren Valeeva, Türk filmlerinin Tataristan'da her zaman büyük rağbet gördüğünü, yarışmacılar arasında rekabeti ve heyecanı artırdığını kaydetti. Türkiye ve Tataristan'ın kültürlerinin birbirine yakınlığı ve çoğu zaman tercümeye bile ihtiyaç duyulmaması nedeniyle Türk filmlerinin çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendiğini belirten Valeeva, bu sene Türk filmlerinin festivalin yarışma kategorilerinde yer almamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Valeeva, festival çerçevesinde her yıl çeşitli ülkelerin sinema sanatının sergilendiği "Sinema Günleri" düzenlendiğini ve bu kapsamda 4 farklı sinema salonundaki "Türk Filmleri Günleri"ne bu yıl da yoğun ilgi olduğunu ifade etti. Festivale ilginin her geçen yıl daha çok arttığını ve izleyicilerin festivali daha yakından takip ettiğini vurgulayan Valeeva, festival vasıtasıyla Tatar izleyicileri sinemayla buluşturduklarını, yaklaşık 10 bin kişinin 6. Kazan Uluslararası Film Festivali çerçevesinde gösterilen filmleri seyrettiğini ve bu sayıyla Venedik film Festivalinin izleyici sayısına giderek yaklaşıldığını söyledi. Organizasyonundaki aksaklıkların her geçen festivalde daha aza indirildiğinin altını çizen Valeeva, ilk beş festivalde kullanılan "Altın Minber" adının birtakım hukuki prosedür ve kurallar gereği bu yılki festivalde kullanılmadığını, ancak Rusya Müftüler Konseyi ve Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivali Başkanı Ravil Gaynuddin'in engellerin kaldırılarak bir sonraki festivalde bu adın kullanılacağına ilişkin söz verdiğini hatırlattı. AA'nın ilk defa festivale davet edilen basın kuruluşları arasında yer aldığını belirten Tataristan Kültür Bakanı Valeeva, Türkiye'nin köklü kuruluşlarından olan AA ile yapılan işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu işbirliğini devam ettirmeyi arzu ettiklerini belirtti. "Medeniyetler diyaloğundan diyalog medeniyetine" sloganıyla Tataristan'da düzenlenen 6. Kazan Uluslararası Müslüman Film Festivalinde, İran, Mısır, Cezayir, Almanya, Suudi Arabistan, Suriye, İngiltere, Kanada, ABD, Fransa, Hindistan, Hollanda, Filistin ve BDT ülkelerinden toplam 52 film uzun metrajlı, belgesel, kısa ve animasyon film kategorilerinde yarıştı. "The Pianist" (Piyanist) filmindeki rolüyle "Oscar" ve "Sezar" ödülleri sahibi olan Adrien Brody'nin "onur konuğu" olduğu festivalde "En İyi Film" ödülünü Yuriy Feting'in "Bibinur" (Rusya), "En İyi Animasyon" ödülünü Sulafa Hicazi'nin "Yasmin Kuşları" (Suriye), "En İyi Yönetmen" ödülünü İranlı yönetmen Feridun Hasanpur'un "Kendi Yolun" filmi alırken, "En İyi Senaryo" ödülüne "Rüzgar Yakalayıcı" filmiyle Aydar Akmanov ve Vladimir Çernışev layık görüldü. Festival kapsamında düzenlenen "Türk Filmleri Günleri"nde de yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kasaba", "Uzak", "Mevsimler" ve "Üç Maymun", Murat Saraçoğlu ve senarist Hazel Sevim Ünsal'ın "Deli Deli Olma", Pelin Esmer'in "11'e 10 kala", Yüksel Aksu'nun "Dondurmam Gaymak" ve yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı "Yahşi Batı" filmleri izleyicilerle buluştu.