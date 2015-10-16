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Yaşam

Kazaları önlemek için kavşakta kurban kestiler

Isparta'da Konya-Afyonkarahisar ve Isparta- Yalvaç yollarının kesiştiği Anıt Kavşağı’nda trafik kazalarının artması üzerine bir grup vatandaş, kurban kesti

16 Ekim 2015 22:10

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde bir grup vatandaş, ölümlü trafik kazalarının yaşandığı kavşakta benzer kazaların yaşanmaması için kurban kesip dua etti.

Yalvaç merkeze giriş noktasındaki Konya- Afyonkarahisar ve Isparta- Yalvaç yollarının kesiştiği Anıt Kavşağı’nda ölümlü trafik kazalarının artması üzerine bir grup vatandaş, kazaları önlemek için ilginç bir yönteme başvurdu. Aralarında para toplayıp kurbanlık alan vatandaşlar, ışıklı kavşakta dua edip kurban kesti.

Cumhuriyet’te yer akan habere göre, fikri ortaya atan esnaf Muzaffer Büyükbayram, "Burada bugüne kadar çok sayıda kaza meydana geldi ve çok canımız gitti. Bir daha üzücü kazalar yaşanmasın diye kurban kesip Allah’tan dilekte bulunmak amacıyla kurban keselim dedik. Arkadaşlara fikrimi söyledim onlar da destek oldu ve hocamızla dua edip kurbanımızı kestik. İnşallah bundan sonra arkada gözü yaşlı insanlar kalmaz" diye konuştu. Kavşakta trafik ışığı olmasına rağmen kazaların birçoğunun ışık ihlalinden kaynaklandığını vurgulayan Muzaffer Büyükbayram, kavşağa konulacak güvenlik kameralarının kazaların önüne geçebileceğini kaydetti. Kavşakta sürekli trafik kazası yaşandığını anlatan Durmuş Ali Karip de "Bir daha insan kanı akmasın diye kan akıttık, dua ettik" dedi.

 

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