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Dünya

Kazakistan'da yolcu otobüsü yandı: 52 kişi öldü (2)

(Fotoğraf ve görüntü eklendi) İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzey batısındaki bir kazada yanan yolcu otobüsündeki 52 kişinin yanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı

18 Ocak 2018 13:59

(Fotoğraf ve görüntü eklendi)

İstanbul, 18 Ocak (DHA) - Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzey batısındaki bir kazada yanan yolcu otobüsündeki 52 kişinin yanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. 
Yerel medyanın haberlerine göre, Rusya\'dan gelen yolcu otobüsü, tamamı Özbek vatandaşı olan yolcuları taşıyordu. 
Kazakistan İçişleri Bakanlığı Acil Durum Komitesi sözcüsü Ruslan Imankulov, yaptığı açıklamada, Aktobe bölgesinde bir otobanda meydana gelen kazada, 55 yolcu ve iki şöförün bulunduğu otobüsten beş yolcunun kaçmayı başarabildiğini, ancak tedavilerinin devam ettiğini söyledi.  (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
- Kazayı gören görgü tanıklarının sosyal medyada paylaştığı görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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