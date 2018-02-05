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Kazakistan'da yakalanan 'mahrem abi' tutuklandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı'ndaki FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişimiyle ilgili davanın firarı sanığı olarak aranan, Kazakistan'da yakalanıp, Türkiye'ye teslim edilen 'mahrem abi' Zabit Kişi, getirildiği Kocalei'de çık

05 Şubat 2018 16:15

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı\'ndaki FETÖ/PDY terör örgütünün darbe girişimiyle ilgili davanın firarı sanığı olarak aranan, Kazakistan\'da yakalanıp, Türkiye\'ye teslim edilen \'mahrem abi\' Zabit Kişi, getirildiği Kocalei\'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi davasının firari sanıklarından Zabit Kişi\'nin, FETÖ/PDY terör örgütünde \'mahrem abi\' olduğu iddia edilirken, Kazakistan\'da yakalandı. Kocaeli 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava kapsamında Zabit Kişi\'nin Türkiye\'ye iadesi talep edildi. Türkiye\'ye teslim edilen Zabit Kişi, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü\'ne gönderildi. Zabit Kişi\'nin \'Aydın\' kod adını kullandığı, örgüt içerisinde üst seviyede \'mahrem abi\' konumunda bulunduğu ve \'ByLock\' kullanıcısı olduğu iddia edilirken, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zabit Kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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