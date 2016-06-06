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Deutsche Welle

Kazakistan'da silahlı saldırı

Kazakistan'da radikal İslamcıların düzenlediği tahmin edilen silahlı saldırılarda üçü sivil altı kişi hayatını kaybetti.

06 Haziran 2016 13:33


Kazakistan'da radikal İslamcı olduğundan şüphelenilen silahlı kişilerin saldırısında altı kişi yaşamını yitirdi. Kazakistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin batısındaki Aktöre kentinde iki silah dükkanı ve bir askeri üsse pazar günü düzenlenen koordineli saldırıda üç sivil ve üç askerin öldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Almas Sadubayev, Rus Interfaks haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırıların ardından başlatılan operasyonda saldırganlardan dördünün öldürüldüğünü, yedi kişinin tutuklandığını bildirdi. Saldırganların toplamda kaç kişi olduğu kesin olarak bilinmiyor.

2001 yılında intihar saldırısı

Saldırıda ilk hedef alınan silah dükkanında dükkan sahibi ile güvenlik görevlisinin öldüğü, ikinci silah dükkanında da bir müşterinin vurularak öldürüldüğü bildirildi. Silahlı saldırganların daha sonra bir askeri üsse baskın düzenleyerek üç askeri öldürdüğü kaydedildi.

Sadubayev, saldırganların bir otobüsü durdurup, içindeki yolcular ve şoförü indirerek otobüsü askeri üssün kapısına sürdüklerini, bu arada açtıkları ateşte üç askerin öldüğünü bildirdi. 400 bin nüfuslu Aktöbe kentinde ilk kez 2001 yılında bir intihar saldırısı düzenlenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KazakistanBakanlığıAktöreAlmas Sadubayev Rus InterfaksAktöbeDeutsche Welle Türkçe AFPrtr/BK

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