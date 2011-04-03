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Dünya

KAZAKİSTAN'DA OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI ASTANA (A.A)

03 Nisan 2011 20:52

-KAZAKİSTAN'DA OY VERME İŞLEMİ TAMAMLANDI ASTANA (A.A)- 03.04.2011 - Kazakistan'da yeni cumhurbaşkanını belirlemek için düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi tamamlandı.  Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonundan alınan ilk verilere göre, seçimlere katılım rekor düzeyde oldu. 9 milyon 180 bin kayıtlı seçmenden şu ana kadar 7 milyon 709 bin 159 seçmenin oy kullandığının tespit edildiğini anlatan Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Vladimir Foos, bunun da seçimlere katılımın yüzde 84 seviyesinde olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.  Foos, oy sayım işlemine hemen başlanacağını oy sayım işleminin 12 saat içinde tamamlanmasını beklediklerini ve ilk sonuçların yarın açıklanabileceğini kaydetti. Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Genel Sekreteri Bakhut Meldeshov, yaptığı açıklamada, seçimlere yüksek düzeyde katılım olduğunu saat 07.00'da başlayan seçimlerle ilgili herhangi bir şikayet almadıklarını, seçimlerin açık ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.  Meldeshov, seçimleri takip etmek üzere bin 59 uluslararası gözlemcinin Kazakistan'a geldiğini 212 yabancı gazetecinin de seçimleri yakından takip ettiğini ifade etti. Meldeshov, AGİT, ŞİÖ, BDT, Türkpa, İKÖ gibi uluslararası kuruluşların Kazakistan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini takip ettiklerini bildirdi.

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