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Dünya

Kazakistan uzay üssünü geri istiyor

Kazakistan, yıllardır Rusların ana uzay üssü olarak kullandığı Baykonur Cosmodrome tesisinin kullanım yetkisini devralmak istiyor

11 Aralık 2012 18:58

 

Kazakistan, Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından bu yana Rusların kullanmaya devam ettiği ve onlarca yıldır sayısın uydu ve uzay aracının ateşlendiği Baykonur Cosmodrome tesisinin yetkisini Ruslardan almak istiyor.

Ria Novosti’nin haberine göre, Kazakistan, Baykonur kentinde bulunan üssün iki ülke tarafından kurulacak bir komisyon tarafından idare edilmesini istiyor. Dün Kazakistan parlamentosunda konuşan Kazak Uzay Ajansı’nın başkanı Talgat Musabayev, kurulacak komisyonun iki ülkenin başbakanları veya başbakan yardımları tarafından yürütüleceğini öne sürdü. Kazakistan ayrıca, Rusya’dan ortak komisyonun kurulması adına adım atmasını istedi.

Rusya, 2004’te yapılan bir anlaşma kapsamında Kazakistan’a 115 milyon, yıllık bakın için de 50 milyon dolar ödüyor. Anlaşmanın süresi 2050 yılında dolacak.

 

‘Rusya zaten istemiyor’

 

Rusya, bugün Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) astrınot gönderebilen tek ülke konumunda. Ruslar, bu kapsamda ISS’ye gönderilen astronot başına ABD’den 55.8 milyon dolar alıyor. Rusya bu şekilde Kazakistan'a ödediği paranın çok daha fazlasını aynı üsten elde ediyor.

Rus ve ABD’li astronotları taşıyan Soyuz uzay aracı Baykonur’dan ateşleniyor. ISS’ye yapılacak en yakın ateşleme, 19 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

ISS’de 34’üncü keşif görevi kapsamında yapılacak ateşlemede, NASA astronotu Tom Marshburn, Rus kozmonot Roman Romanenko ve Kanadalı Chris Hadfield Uzay’a gönderilecek.

Ria Novosti, Kazakistan’ın hamlesine karşılık Rusya’nın zaten Cosmodrome üssünü terk etmeyi planladığını öne sürdü. Ruslar, Baykonur’daki üs yerine, Moskova’nın 800 km kuzeyindeki Plesetsk Cosmodrome üssünü kullanmaya başlayabilir. Ayrıca, Rusya’nın uzak doğu yakasında kalan henüz tamamlanmamış Vostochny Uzay İstasyonu’da yakın gelecekte faaliyete girebilir.

Rusya ve Kazakistan, şu an Baykonu’da Baiterek adı verilen yeni bir tesis inşa ediyor. Tesis, Rusya’nın geliştirilmekte olan Angara adlı kargo roketinin ateşlenmesinde kullanılacak.

 

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